Tres diputados de la UCR armaron un nuevo bloque en la Legislatura bonaerense

La sesión extraordinaria de la semana pasada para tratar el endeudamiento pedido por el Ejecutivo en la Cámara de Diputados bonaerense dejó secuelas en el seno de la bancada del radicalismo.

Las tensiones desatadas en las negociaciones entre los distintos sectores del partido profundizaron las diferencias internas en el bloque de la UCR, que habían estado latentes durante los últimos meses y se habían reavivado con el cierre de listas previo a los comicios provinciales.

A través de una nota enviada al presidente de la Cámara baja, Alejandro Dichiaria, los legisladores Alejandra Lorden, Valentín Miranda y Priscila Minnaard conformaron el bloque UCR – Unión Cívica Radical.

El principal enojo en los legisladores que pegaron el portazo fue el acuerdo entre el sector de Maximiliano Abad y Martín Losteau para el reparto de sillas en el directorio del Banco Provincia y en el Consejo General de Educación. En efecto, decidieron abandonar la bancada UCR + Cambio Federal, liderada por Diego Garciarena.

La conducción de la bancada estará a cargo de Alejandra Lorden, quien ocupaba una de las vicepresidencias en Diputados, pero con el recambio legislativo y el nuevo reparto de poder no continuará como una de las autoridades del cuerpo.

En tanto, Valentín Miranda responde a Miguel Fernández, uno de los cotitulares de la UCR bonaerense y artífice de la estrategia electoral del partido durante los últimos comicios legislativos, cuestionada duramente desde el abadismo.

Por su parte, Priscila Minnaard –referencia en la legisladora saliente Anahí Bilbao- hará su estreno como flamante diputada por la Sexta Sección, habiendo sido la única candidata del radicalismo bonaerense en obtener una banca en la Cámara baja.