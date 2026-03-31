La Casa Rosada tiende puentes con gobernadores para encauzar el Presupuesto y las reformas

En el marco de las reuniones con mandatarios provinciales, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, recibieron este miércoles en Casa Rosada a los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y su par de San Juan, Marcelo Orrego, para analizar la agenda compartida entre Nación y las provincias.

Durante el encuentro, del que también participó la secretaria de Legal y Técnica de la Nación, María Ibarzábal, conversaron sobre el Presupuesto 2026 y el proyecto de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial impulsados por el presidente Javier Milei de cara a las sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación.

El encuentro forma parte de la estrategia del Gobierno de sellar acuerdos con los gobernadores, que permitan allanar el camino del Presupuesto 2026 y el paquete de reformas en el Congreso.

En el marco de la agenda compartida con las provincias, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el Ministro del Interior, Diego Santilli, se reunieron hoy en Casa Rosada con los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y de San Juan, Marcelo Orrego, para analizar los temas de trabajo… pic.twitter.com/eaQ1DUqOyC — Jefatura de Gabinete (@Jefatura_Ar) December 10, 2025

Cabe recordar que Milei había firmado el decreto para convocar a sesiones extraordinarias.

El objetivo de la Casa Rosada es acelerar el debate para lograr la sanción de la Ley de leyes, la Inocencia Fiscal, el Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria, la Modernización laboral y la Reforma del Código Penal.

Se trata de los ejes clave para el Gobierno, enmarcados en el Consejo de Mayo, donde fueron excluidos del temarios dos ítems: la reforma previsional y la rediscusión de la coparticipación federal.

Por su parte, los mandatarios provinciales habían anticipado días atrás que garantizarán su apoyo, mediante la vocación de "diálogo", si el Gobierno cumplía con los fondos y las obras reclamadas.