Puso primera el nuevo bloque radical en Diputados: “Un paso adelante mirando al futuro”

Al calor de los nuevos movimientos en la Legislatura bonaerense tras el recambio legislativo, la nueva bancada de diputados de la UCR hizo su estreno y convocó a “modernizar” el partido bajo la premisa de consolidar “una alternativa de cara al futuro”.

Presidido por Alejandra Lordén, el bloque UCR – Unión Cívica Radical también está conformado por Valentín Miranda y Priscila Minnaard, diputada de la Sexta Sección que prestó juramento días atrás.

“Militantes, jóvenes, concejales, legisladores e intendentes hemos decidido dar un paso adelante mirando al futuro, no al pasado”, coincidieron los legisladores boina blanca.

En un día muy importante, nos encontramos con @AleLorden y @valenmirandaok para conformar el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical 🇵🇱



Militantes, jóvenes, concejales, legisladores e intendentes hemos decidido dar un paso adelante mirando al futuro, no al pasado… ⤵️ pic.twitter.com/kQHtLo7ya6 — Priscila Minnaard (@PriscilaMi89431) December 10, 2025

A través de un comunicado conjunto que plasmaron en sus respectivas redes sociales, dejaron en claro que “es momento de pensar colectivamente, de volver a esa militancia solidaria que nos caracterizó, de poner sobre la mesa el valor de nuestras intendencias y la labor de los radicales que nos enorgullecen en la Provincia”.

“No es tiempo de mezquindad, es tiempo de trabajo. No es tiempo de individualismos, es tiempo de trabajo colectivo. Es tiempo de escuchar. Es tiempo de generar una alternativa atractiva para la sociedad”, enfatizaron.

Y subrayaron: “Modernizar y defender las banderas de la Unión Cívica Radical. Allá vamos”.

A la espera de la convocatoria oficial, se prevé que la Cámara de Diputados realice una nueva sesión extraordinaria el martes 16 de diciembre para tratar una batería de proyectos que se encuentran próximos a perder estado parlamentario.