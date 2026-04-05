Reforma laboral: “El Gobierno apunta al debilitamiento de la organización sindical”

Luego de que se anunciara una movilización para el jueves 18 de diciembre en rechazo al proyecto de reforma laboral firmado este jueves por el presidente Javier Milei, desde la CGT advirtieron por el “impacto regresivo” de la propuesta.

“Tratamos de generar conciencia sobre el impacto regresivo que tiene este proyecto de reforma laboral”, explicó en conferencia el secretario general de la central obrera, Cristian Jerónimo.

Al respecto, Jerónimo alertó que “en Argentina, nos levantamos y vemos cómo todos los días se cierran empresas y se pierden puestos de trabajo”.

#Conflictividad 👎🏽 La CGT movilizará el jueves 18 de diciembre contra la #ReformaLaboral



👷🏽‍♂️👷🏽‍♀️ Bajo la advertencia de “un retroceso en materia de #Derechos”, la central obrera anunció una marcha en #PlazaDeMayo para repudiar el proyecto impulsado por el Gobierno nacional.… pic.twitter.com/2lCXJrbwaa — ANDigital (@ANDigitalOK) December 11, 2025

“Rechazamos de plano este tipo de reformas porque sabemos cómo terminan: no generando más volumen en el ámbito laboral y una recesión profunda que nos lleva a la destrucción de la matriz productiva”, presagió el titular del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines de la Argentina (SEIVARA).

Antes de finalizar, el triunviro cegetista sostuvo que “este Gobierno apunta al debilitamiento de las instituciones y la organización sindical”, y lamentó la inexistencia de instancias de diálogo para acordar una iniciativa conjunta.

“Apelábamos a que este Gobierno hubiese convocado para abordar el tema de los trabajadores que están en la informalidad. En Argentina, el 50 % de los trabajadores está sin derechos ni condiciones laborales”, cerró Jerónimo.