Aseguran que “no está resuelta” la problemática de la oferta-demanda de dólares

El economista y director de la consultora Analytica, Claudio Caprarulo, analizó la evolución de los precios y la situación macroeconómica del país, al tiempo que advirtió que la inflación volvió a mostrar señales de aceleración.

“Uno de los problemas que tiene el Gobierno es que la inflación se fue acelerando porque aumentan fuerte las bebidas no alcohólicas. Además, hubo un impacto significativo del aumento de la carne”, precisó.

De todos modos, sostuvo que, pese a la suba reciente, el desempeño general aún se compara relativamente bien con el año pasado: “Si vemos la foto de este año y la del anterior, sigue siendo un buen registro porque hubo un 100 % anual. El gran interrogante es cómo se va a sostener en 2026”.

En declaraciones a Delta FM 90.3, remarcó que el frente cambiario sigue siendo el principal foco de incertidumbre. “Lo que no está resuelto es el tema de la oferta y la demanda de dólares, y uno de los objetivos del Gobierno es mostrar buenos datos inflacionarios”, puntualizó.

Respecto del debate sobre el régimen monetario, disparó: “Parece que la dolarización queda más como algo de la campaña que algo de la realidad. Mostrar una economía pro mercado puede ayudar a bajar el riesgo país, pero no alcanza”.

