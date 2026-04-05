El Mundo de Chani presenta “Una mágica Navidad”

El Mundo de Chani lanza Una mágica Navidad, nuevo álbum navideño que invita a vivir las fiestas con alegría, música y espíritu familiar.

La placa está disponible en todas las plataformas digitales, reuniendo diez canciones navideñas, entre ellas ocho versiones originales de clásicos y dos temas inéditos, pensados especialmente para niñas, niños y familias que buscan una propuesta musical moderna, tierna y llena de celebración.

El proyecto cuenta con colaboraciones destacadas, entre ellas la participación especial de El Payaso Plim Plim en “Noche de paz”, aportando su inconfundible carisma y color a una versión renovada del clásico. También se suman Los Chanitos, Las Chanitas, El Rincón de Dani y La Bruja Maruja, ampliando el universo creativo del programa y convirtiendo cada canción en una experiencia única.

Con un sonido actual, arreglos frescos y una estética que combina ternura, magia y ritmo, Una mágica Navidad se perfila como un álbum ideal para acompañar actividades familiares, decorar el hogar, armar el arbolito o musicalizar momentos especiales durante diciembre. Su tono alegre y su diversidad de estilos lo vuelven perfecto para playlists infantiles y celebraciones navideñas.

Todas las canciones:

Noche De Paz (con El Payaso Plim Plim)

¿Dónde está la nieve en Navidad?

Mi Amor en Navidad (con Los Chanitos)

Santa Claus Llegó a la Ciudad

Llegó la Navidad

Te Deseo Muy Felices Fiestas

Mis Deseos / Feliz Navidad

Va a Nevar (con Las Chanitas)

Navidad Navidad (con El Rincón de Dani)

Celebremos Navidad (con La Bruja Maruja)

El Mundo de Chani está conducido poruna alegre conductora que junto a sus inseparables Chanitos invita a sumergirse en un mundo lleno de risas, canciones, juegos y magia. El espectáculo cuenta con la participación de simpáticos personajes que, a través de la música, el humor y mensajes positivos, comparten enseñanzas que entretienen y educan a los más pequeños.