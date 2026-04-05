Bullrich no se bancó la chicana de CFK por la inflación: “Señora presidiaria”

La senadora nacional de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, salió vehementemente al cruce de los cuestionamientos proferidos por la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en torno a la nueva crecida inflacionaria.

“Señora Presidiaria, tenga la decencia de no opinar de economía. Acá estamos trabajando para arreglar el desastre que dejó su último gobierno”, bramó la exministra de Seguridad a través de un posteo en redes sociales.

Señora Presidiaria, tenga la decencia de no opinar de economía. Acá estamos trabajando para arreglar el desastre que dejó su último gobierno.



Si mal no recuerda, en diciembre de 2023 solo la inflación mensual fue de 25%: prácticamente lo mismo que todo 2025. Y todo eso con una… https://t.co/arqFXUHHpq — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 12, 2025

Y enumeró: “Si mal no recuerda, en diciembre de 2023 solo la inflación mensual fue de 25 %: prácticamente lo mismo que todo 2025. Y todo eso con una economía con precios congelados, dólar artificial, 27 tipos de cambio (Qatar, Coldplay, soja, blue, Steam), faltantes de nafta, electrodomésticos carísimos, pobreza y desempleo”.

“En apenas dos años logramos romper ese esquema empobrecedor, ordenar la economía y ser mucho más libres que antes”, celebró la legisladora oficialista y disparó: “Lo que leo no son críticas, presiento un poquito de miedo frente al rumbo correcto que estamos tomando”.

“No se preocupe. Aproveche el tiempo que tiene para estudiar un poco más. Tal vez el Presidente pueda recomendarle uno o dos libros de economía”, remató la jefa de la bancada violeta en la Cámara alta.