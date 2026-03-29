Chocaron entre sí tres micros que trasladaban hinchas de Estudiantes

Tres micros que trasladaban hinchas de Estudiantes de La Plata rumbo a Santiago del Estero, colisionaron entre sí sobre la Ruta 8, a la altura del pueblo bonaerense Solís, partido de San Andrés de Giles.

A través de la red social X, la institución informó que “como consecuencia del hecho, tres personas resultaron heridas con lesiones leves y, por prevención, fueron trasladadas al Hospital de Pilar para su evaluación”.

#EDLP Durísimo fué, estamos bien, desconozco si hubo heridos, todos en shock pic.twitter.com/owOVAhp0Uy — Agustin Fernandez (@Chino_Blc) December 13, 2025

“El resto de los pasajeros de la delegación se encuentra en buen estado y no presenta lesiones. La delegación reanudará el viaje una vez que regresen las personas derivadas y arriben las nuevas unidades”, precisó.

Del mismo modo, dieron cuenta que “la situación se encuentra bajo control y el club continuará brindando información por los canales oficiales ante cualquier novedad”.

Estudiantes de La Plata informa que, en el día de la fecha, tres micros que trasladaban hinchas de la delegación del Club colisionaron entre sí sobre la Ruta 8, a la altura de Solís.



Como consecuencia del hecho, tres personas resultaron heridas con lesiones leves y, por… — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) December 13, 2025

Vale mencionar que los ómnibus se dirigían a la ciudad de Santiago del Estero, trasladando hinchas a la final del torneo de la Liga Profesional de Fútbol que se jugará este sábado por la noche en el estadio Madre de Ciudades.