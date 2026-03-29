Final de un gran 2025 para Claze: show y nueva session

Este domingo 14, a las 20 horas, llega el último concierto del año de Claze en Ríe Bar de Bernal (entradas vía Instagram), donde el cantante tocará en vivo los temas de su primer disco Sobre la sien.

Además, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales la nueva session “Sobre la sien”.

Claze está listo para llevar su arte a un nuevo nivel, motivado por el desafío de emprender este camino con tan solo una guitarra y sus canciones.

Nacido en los 90, Claudio Sobrero, el artista detrás de Claze, se sumergió en la música desde temprana edad, cultivando con curiosidad una pasión y talento innatos que han sido el motor de su creatividad.

A los 16 años, se unió a sus primos Mateo y Marcos para formar la banda Navegando Sobre Nepal, un proyecto que ha llevado su música a nuevas alturas.

Su motivación radica en su deseo de crear, de explorar nuevos sonidos y de transmitir emociones a través de sus composiciones. Cada melodía, cada letra, lleva consigo una parte de su alma. Su sueño es llevar a su audiencia en un viaje emocional a través de su música, inspirándolos y dejando una huella en sus corazones.

Sobre la sien es un álbum que refleja una fusión de sonidos que invita a explorar los vastos territorios de la creatividad y la expresión artística. Cada nota y cada palabra lleva consigo la esencia única de Claze, transmitiendo historias de amor, pérdida, esperanza y determinación.

El álbum cuenta con la participación de diversos colaboradores que han dejado su huella en cada canción. Ignacio Klappenbach (co-productor e Ingeniero de mezcla), quien fue la mano derecha en todo el proceso, los integrantes de NSN, Lean Espinosa, Santi D’Elía, Noe Diaz, Facu Lizondo, Cristian Pizzolato y Mica Weckesser, entre otros, aportaron lo necesario para que el disco sea lo que es.

El mensaje central de Sobre la sien es no tenerle miedo al espejo, a verse uno mismo en la más profunda miseria y animarse a levantarse y decirse “todo va a estar bien”.