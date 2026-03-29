Doble jornada de trámites y asesoramiento en Los Hornos

La Municipalidad de La Plata llevó adelante dos nuevas jornadas de “Nos vemos en el barrio”, que le ofreció a la comunidad de Los Hornos la posibilidad de acceder a trámites esenciales y recibir asesoramiento sobre diversos temas de interés.

Las actividades del programa itinerante impulsado por la Secretaría de Coordinación municipal a cargo de Luis Arias se desarrollaron el jueves 11 y el viernes 12 de diciembre entre las 9 y las 13.30 en el Parque Julio López, ubicado en 66 entre 151 y 152.

En ese marco, los vecinos pudieron tramitar DNI y tarjetas SUBE a través del programa Organizar Comunidad de la Provincia, cortarse el pelo de manera gratuita en el stand de la Fundación Argentina de Barberos Solidarios y aplicarse vacunas de calendario en la posta de salud.

Asimismo, tuvieron la oportunidad de recibir orientación vocacional, obtener ayuda para confeccionar sus CV y asesorarse sobre personería jurídica, regularización dominial, contratos de alquiler, defensa del consumidor y el Consejo Escolar.

También se informaron sobre temas vinculados a la violencia por razones de género, recibieron asistencia para realizar inscripciones al boleto estudiantil, el voluntariado social y la ley ALAS y realizaron gestiones ante la Agencia Platense de Recaudación (APR).

Del mismo modo, accedieron a contenido de interés sobre derechos migrantes, estafas digitales, trámites consulares de Bolivia, el uso medicinal del cannabis, los planes FinEs y el programa TEACompaño.

Finalmente, tuvieron la posibilidad de vacunar a sus perros y gatos contra la rabia, recorrer la Feria de la Economía Popular, participar de actividades culturales, recibir bolsas verdes y conocer más sobre el proceso de reciclado.