Cristina Kirchner, el “tomate peronista” y las “anteojeras ideológicas”

La dos veces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, compartió este sábado en sus redes sociales la historia que le enviaron estudiantes, graduados y docentes de la Facultad de Agronomía de la UBA sobre “Un tomate peronista“.

“‘La historia de un tomate peronista’… si, así como se lee”, enfatizó la titular del PJ y recalcó: “Quiero compartir con ustedes la historia de la variedad del tomate criollo Juan Domingo Perón, escrita por el titular de la cátedra de Genética de FAUBA Gustavo Schrauf”.

“La Historia de un Tomate Peronista"



Ayer, un grupo de estudiantes, graduados y docentes de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) me hicieron llegar la historia de un tomate peronista… si, así como se lee.



Quiero compartir con ustedes la historia de la variedad del tomate… pic.twitter.com/DYOFyfJuzH — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 13, 2025

“La narración es un testimonio más de las oportunidades generadas por Argentina que (por anteojeras ideológicas) se pierden en nuestro país y terminan siendo aprovechadas por los de afuera… nada nuevo bajo el sol”, disparó.

Finalmente, consignó que “la historia enviada, vino además con un ejemplar de la planta de tomate peronista” que puso en uno de los balcones de San José 1111, junto a sus azaleas, santas Ritas y no me olvides.