Refuerzo de patrullaje en zonas porteñas de alta actividad nocturna

La Ciudad compró 120 nuevos móviles, motos y cuatriciclos y refuerza el patrullaje nocturno especialmente en zonas de bares, boliches y corredores gastronómicos, y con información en tiempo real del Mapa del Delito.

Según se destacó, esta medida, sumada a la respuesta inmediata del 911, servirá para mejorar la prevención y bajar los tiempos de llegada ante cualquier emergencia.

“El despliegue alcanza a toda la Ciudad, pero con especial foco en las zonas de alta actividad nocturna, donde aumentamos el patrullaje en un 50 %”, explicó el jefe de Gobierno, Jorge Macri, en la presentación de los autos en Avenida Adolfo Berro y Sarmiento, en Palermo.

“Tenemos una convicción firme: la noche porteña, que tanto nos distingue, merece ser vivida con libertad y tranquilidad. Queremos mucha policía en la calle”, sentenció el alcalde metropolitano.

Lo acompañaron el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; y el subsecretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro. También estuvo el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, que pasaba por el lugar y paró a saludar y hablar con el Jefe de Gobierno.

De acuerdo a lo informado oficialmente, en dos años de gestión de Jorge Macri salieron a la calle 3.839 oficiales y ahora la Policía de la Ciudad cuenta con más de 27 mil agentes. Y este año se sumaron 120 patrulleros, 126 camionetas, 160 motos, 60 cuatriciclos, 6 unidades de traslados de detenidos, 11 minibuses para traslado de personal, y 200 bicicletas para las comisarías. Los patrulleros contarán con el nuevo ploteo: vehículos de color negro, con puertas y detalles en color blanco.

En 2026 se mantendrá la inversión con más tecnología, patrulleros, motos y chalecos, como quedó estipulado en el Presupuesto que se aprobó la semana pasada en la Legislatura.

“Es importante que la gente sepa que seguimos invirtiendo en seguridad. Así como durante el día se hace hincapié en los accesos, estaciones de tren y centros de trasbordo, en las noches lo hacemos en las zonas de esparcimiento. También es muy importante que el vecino haga su denuncia porque eso nos permite actualizar el Mapa del Delito, incorporar cámaras y reforzar el personal donde más falta hace”, acotó el mandatario.

Por su parte, el ministro Giménez afirmó que “el refuerzo del patrullaje nocturno es una medida más de la Ciudad para incrementar la presencia policial en las calles y darle así más seguridad a nuestros vecinos”.

“Este refuerzo permite maximizar la prevención, aumentar la frecuencia de circulación de móviles y reducir los tiempos de arribo del personal policial ante cualquier emergencia”, cerró el funcionario.