“República del Perú”: la nueva plaza de La Plata

El intendente de La Plata, Julio Alak, inauguró la Plaza República del Perú en 64 y 121 en el marco del Plan de Recuperación del Espacio Público de la Municipalidad, que impulsa la creación de nuevos entornos urbanos y la puesta en valor de aquellos que se encuentran deteriorados.

Acompañado por el cónsul de Perú en La Plata, Iván Rodríguez Benzaquen, el jefe comunal destacó la importancia de seguir mejorando los espacios verdes en los barrios como puntos de encuentro y expresó que “Esta plaza se proyecta como un símbolo de integración, convivencia y hermandad, destinada a fortalecer el vínculo entre la comunidad platense y la colectividad peruana”.

En una primera etapa de ejecución, el Municipio realizó el cordón cuneta para delimitar el nuevo espacio verde, para luego avanzar con la instalación de juegos infantiles y mobiliario urbano, la colocación de nueva iluminación LED y tareas de parquización integral.

El anuncio de la obra se llevó a cabo en mayo en el marco de una reunión del intendente Alak con el cónsul Rodríguez Benzaquen, en la que además se puso en valor el rol de la comunidad peruana en la ciudad y se articularon iniciativas culturales y sociales.

El proyecto nació como reconocimiento al fuerte arraigo y a la destacada presencia de esta colectividad en la ciudad, siendo un homenaje a los más de 20 mil ciudadanos peruanos residentes en La Plata, que, mediante su aporte cultural, social y humano, enriquecen la vida de la capital bonaerense.