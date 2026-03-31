Máximo habló de “desesperación de algunos” para candidatearse en el PJ

El diputado nacional de Unión por la Patria, Máximo Kirchner, aseguró que su madre, la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, continúa “trabajando y reflexionando sobre el futuro del país”, pese a la condena judicial que que le impide ser candidata para cargos electivos.

“Cristina es una persona que está trabajando, que está pensando en su país; sigue insistiendo y pensando en qué es lo mejor para los argentinos y argentinas”, expuso en declaraciones a la AM 530.

Luego condenó la “connivencia” entre sectores del poder político y judicial, dado que son situaciones de “disciplinamiento” que “no deben jamás naturalizarse ni normalizarse”.

“Con ella ausente en esa discusión perdemos la experiencia que tiene y una cabeza importante en el debate sobre el modelo de país”, enfatizó, para luego dar cuenta que la voz de la líder opositora “le hace falta no solo al peronismo, sino a los argentinos y argentinas para comprender mejor esta realidad”.

🎙️ "La palabra de Cristina tiene un peso en la sociedad que excede a aquel que decide votarla".



➡️ Máximo Kirchner con Horacio Verbitsky (@VerbitskyH) en el #ElCoheteALaLuna (@elcoheteluna) por #SomosRadio 📻 pic.twitter.com/V6jOA4RAci — Somos Radio AM 530 (@somosradioam530) December 14, 2025

Acto seguido, convocó a los argentinos a “recuperar su autoestima” y destacó que “si nosotros creemos en nuestro pueblo, nuestro pueblo va a creer en él. Necesitamos una conducción política, no electoral, que tenga el coraje de decir las cosas que hay que decir”.

De cara a la reunión del Consejo del PJ bonaerense, prevista para este viernes, indicó que la convocatoria busca acordar la fecha para la elección de autoridades, calculada para febrero o marzo.

“La provincia no puede tener un proyecto distinto al del país, y necesitamos asegurar que haya consenso en el partido”, exclamó el líder camporista.

“Estamos viendo la desesperación nominal de algunos para ser candidatos, obviamente la decisión del conjunto es importante pero tenemos que llegar al viernes y sentarnos con los compañeros”, disparó Kirchner.

No obstante, consingó que “lo que nos debe ocupar es cómo volvemos a generar confianza incluso en sectores peronistas, para que cuando decimos que vamos a hacer algo, se cumpla. Esto es fundamental: la recuperación del valor de la palabra”.

Máximo Kirchner en AM530 ⤵️



Necesitamos miles y miles de argentinos decididos a pensar un futuro diferente. pic.twitter.com/8SS4hM0g19 — Ahora Kirchner (@AhoraKirchner) December 14, 2025

Finalmente, cuestionó el proyecto de reforma laboral propiciado por el Gobierno y alertó que “reforma le dicen ellos, el lenguaje del adversario, pero lo cierto es que este tipo de medidas nunca generaron más trabajo en Argentina. Siempre generaron más desocupación”.