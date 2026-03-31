La jefa de la bancada libertaria en el Senado de la Nación, Patricia Bullrich, volvió a plantear la necesidad de la reforma laboral y cuestionó a la Confederación General del Trabajo por organizar una marcha en rechazo a la iniciativa del Gobierno.

“Me parece que es parte del folklore”, deslizó la legisladora en torno a la convocatoria de la central obrera.

#ReformaLaboral 👷🏽‍♂️👷🏽‍♀️ Patricia Bullrich desestimó la marcha de la CGT: “Es parte del folklore”



💬 Según la titular del bloque oficialista en el Senado de la Nación, “no hay razón” para la protesta prevista para este jueves, convocada por la central obrera.… pic.twitter.com/YwyAmSkpNs — ANDigital (@ANDigitalOK) December 15, 2025

“No hay razón para que la CGT haga una marcha. El 43 % de los trabajadores están en la informalidad. No tienen obra social, ART ni aportes. Esos no son trabajadores para la CGT”, bramó la exministra de Seguridad.

Acto seguido, consignó en declaraciones a LN+ que “después tenés a los medio informales, medio formales. Muchas empresas chicas pagan la mitad del salario en blanco y la otra parte en negro”.

“Esta ley busca que los que están en la informalidad sean blanqueados. Hay un sistema claro y concreto. En un año se tienen que inscribir y tienen cuatro años para pasar a la formalidad. Y a los que ya están registrados, se les baja aportes y cargas. Eso significa que aquellos que cumplieron van a tener un beneficio”, describió.

Así las cosas, indicó que el Gobierno de Javier Milei pretende “sacar” este proyecto antes de fin de año.

“Vamos a hacer todo posible. Se ha discutido mucho. Hace años que pretendemos cambiar estas leyes. Yo tengo la decisión de llevar adelante esta ley con el bloque de La Libertad Avanza”, concluyó la titular del bloque violenta en la Cámara alta.