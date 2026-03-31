Primer embarque de trigo argentino a China después de 30 años

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que este sábado salió el primer embarque de trigo con destino a China, marcando un nuevo hito en las relaciones comerciales entre ambos países.

Desde Timbúes en la provincia de Santa Fe, la empresa COFCO concretó este primer embarque marcando el inicio de un nuevo flujo de comercio hacia uno de los principales actores globales del mercado triguero.

De acuerdo a lo informado oficialmente, el mercado de China ya se encontraba abierto y operativo para el trigo argentino desde enero de 2024, como resultado de un trabajo coordinado entre la Secretaría de Agricultura, SENASA y la Cancillería junto con el sector privado, no obstante la materialización de esa apertura llega con el reciente envío del cereal.

China, a pesar de su elevada producción —estable en torno a 130–140 millones de toneladas anuales durante la última década— mantiene niveles de consumo interno aún mayores.

Esta brecha dinámica explica su rol creciente como importador: en los últimos años sus compras externas escalaron desde niveles moderados (3–5 Millones de toneladas entre 2014 y 2019) hasta picos superiores a 13 Millones de toneladas en 2022/23 y 2023/24. Es uno de los principales compradores de trigo del mundo, siendo Australia, Canadá y Francia sus proveedores mayoritarios.

“Para Argentina, el mercado chino representa una oportunidad no sólo por su tamaño absoluto, sino porque abrir y consolidar el acceso permitiría a Argentina aumentar su potencial exportador y, al mismo tiempo, fortalecer una estrategia clave: la diversificación de mercados para reducir riesgos y estabilizar los ingresos del complejo triguero”, puntualizaron desde la cartera agraria.

Cabe reseñar que Argentina exportó entre enero y octubre de 2025, 10,64 millones de toneladas de trigo y sus subproductos, representando un 5 4% de incremento respecto del mismo período de 2024 lo que pone de manifiesto el enorme potencial de la cadena y el esfuerzo de productores, industrias y exportadores para posicionar el producto nacional en el mundo.