Atacaron el gremio de uno de los jefes de la CGT: “Destruyeron todo”

El cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, denunció un grave hecho de vandalismo en la sede del gremio que conduce, luego de que trabajadores encontraran las instalaciones completamente destruidas al iniciar la jornada laboral.

El titular del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines describió que en el edificio de Avenida Juan de Garay 371 hubo puertas forzadas, computadoras rotas y documentación revuelta, aunque sin indicios de robo.

“Hoy llegó la gente a trabajar como todos los días y se encontró la gente de limpieza y de seguridad con todo el sindicato revuelto, puertas rotas, computadoras rotas, papelerío tirado por todos lados. Destruyeron el gremio”, resumió en declaraciones a Radio 10.

NO VAN A AMEDRENTAR AL MOVIMIENTO OBRERO 🤚



Este fin de semana, un grupo de personas no identificadas ingresó por la fuerza y provocó graves destrozos en la sede central del Sindicato de Empleados del Vidrio (SEIVARA). (+) pic.twitter.com/gUDWF9Zbx5 — ATE Capital (@ATECapitalOk) December 15, 2025

Consultado sobre si los atacantes dejaron algún mensaje o se llevaron objetos de valor, el triunviro de la central obrera fue categórico: “No se robaron nada. Rompieron todo, revolvieron papeles, pero no se llevaron nada”.

“Imaginate encontrarte con todo eso. Somos todos trabajadores y a los compañeros les da miedo”, anexó Jerónimo, para luego dar cuenta que los vándalos “arancaron todas las cámaras”.

‼️ NO NOS VAN A AMEDRENTAR



Repudiamos el ataque a la sede del SEIVARA y no solidarizamos con su secretario general y cosecretario de esta institución, @cjeronimook, y con las y los trabajadores del vidrio.



Frente a la violencia, más unidad y más organización. pic.twitter.com/BWyuHiUWsY — CGT (@cgtoficialok) December 15, 2025

“Es muy pronto para echarle la culpa a alguien. Esperamos que actúe rápidamente la Justicia y que investigue qué es lo que acaba de pasar”, completó el secretario general del SEIVARA.