martes 31 de marzo de 2026 - Edición Nº4392

Gremiales | 15 dic 2025

Intimidación

Atacaron el gremio de uno de los jefes de la CGT: “Destruyeron todo”

Se trata del Sindicato del Vidrio, conducido por Cristian Jerónimo. Esta irrupción se da en una semana marcada por la protesta de la central obrera contra la reforma laboral.

Las primeras pericias (foto: NA).
TAGS: CGT, CRISTIAN JERONIMO, SEIVARA

El cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, denunció un grave hecho de vandalismo en la sede del gremio que conduce, luego de que trabajadores encontraran las instalaciones completamente destruidas al iniciar la jornada laboral. 

El titular del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines describió que en el edificio de Avenida Juan de Garay 371 hubo puertas forzadas, computadoras rotas y documentación revuelta, aunque sin indicios de robo.

“Hoy llegó la gente a trabajar como todos los días y se encontró la gente de limpieza y de seguridad con todo el sindicato revuelto, puertas rotas, computadoras rotas, papelerío tirado por todos lados. Destruyeron el gremio”, resumió en declaraciones a Radio 10.

Consultado sobre si los atacantes dejaron algún mensaje o se llevaron objetos de valor, el triunviro de la central obrera fue categórico: “No se robaron nada. Rompieron todo, revolvieron papeles, pero no se llevaron nada”.

“Imaginate encontrarte con todo eso. Somos todos trabajadores y a los compañeros les da miedo”, anexó Jerónimo, para luego dar cuenta que los vándalos “arancaron todas las cámaras”.

“Es muy pronto para echarle la culpa a alguien. Esperamos que actúe rápidamente la Justicia y que investigue qué es lo que acaba de pasar”, completó el secretario general del SEIVARA.

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