Milei envió al Congreso el proyecto para modificar la Ley de Glaciares

El Gobierno nacional envió este lunes al Congreso un proyecto de ley para reformar la Ley de Glaciares, la normativa que regula la protección de los glaciares y las áreas periglaciales en el país.

La iniciativa del presidente Javier Milei propone modificar la Ley 26.639 de Protección de Glaciares, sancionada originalmente en 2010.

El texto busca redefinir criterios de protección y otorgar mayor autonomía a las provincias para decidir sobre actividades productivas en zonas cercanas a los glaciares.

Según el Ejecutivo, la reforma responde a supuestas “graves falencias interpretativas” de la ley actual y a la necesidad de “seguridad jurídica”, aunque ha generado controversias y críticas.

“Esta reforma responde al rumbo trazado por el Presidente de la Nación desde el primer día: terminar con la parálisis regulatoria, ordenar el Estado, respetar la Constitución y liberar las fuerzas productivas de la Argentina”, argumentó el Gobierno.

En el anuncio destacó que se trata de un pedido de las provincias mineras (Catamarca, Jujuy, Salta, Mendoza, San Juan), lo que allanaría el camino en el Congreso para reunir los votos necesarios para la sanción durante las sesiones extraordinarias.