El Presupuesto 2026 recibió dictamen y se vota este miércoles en Diputados

El oficialismo logró este martes dictamen de comisión para el Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados para el Presupuesto 2026, con acompañamiento de bloques aliados como el PRO, UCR, MID, además de otros espacios minoritarios.

El despacho se firmó en un trámite exprés para tratarlo este miércoles en el recinto, en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo.

La iniciativa incluye la eliminación de financiamiento específico para ciertas partidas, entre ellas fondos para el Hospital Garrahan, universidades nacionales y políticas de discapacidad.

“Javier Milei envió un presupuesto con equilibrio fiscal, dejando atrás la decadencia de la inflación, siendo algo que debería haber pasado en la historia argentina y eso no viene sucediendo. Este presupuesto ordena la vida de los argentinos, de los empresarios, de las pymes y de los trabajadores”, manifestó el jefe de bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni.

En simultáneo, La Libertad Avanza también dictaminó el proyecto de Inocencia Fiscal, que busca habilitar mecanismos para que bienes o activos no declarados formalmente puedan incorporarse a la economía formal con menores sanciones fiscales y penales.

Al igual que el Presupuesto, el objetivo es lograr la media sanción este miércoles.