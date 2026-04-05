Presupuesto 2026: El oficialismo confía en lograr la media sanción durante la madrugada

El tratamiento del Presupuesto 2026 avanza en la Cámara de Diputados de la Nación y La Libertad Avanza apuesta a obtener la media sanción durante la madrugada del jueves.

Con el respaldo del PRO y la UCR, el oficialismo logró que se vote por capítulos en vez de artículo por separado, lo que desató la furia opositora.

Tras más de seis horas de discusión, la bancada oficialista espera alcanzar más de 130 votos para aprobar La ley de leyes y la norma de Inocencia Fiscal.

#Congreso 🏛️ La Cámara de Diputados comenzó a debatir el #Presupuesto2026 y se prevé una sesión maratónica



💰 Con la ayuda de aliados, el oficialismo logró el quórum para tratar la Ley de leyes de Milei. La discusión en el recinto inició con fuertes cruces y acusaciones.… pic.twitter.com/5RgYijkKnF — ANDigital (@ANDigitalOK) December 17, 2025

Por su parte, la oposición denunció que los diputados libertarios impulsan la votación por capítulos para evitar tratar cada artículo en profundidad.

Uno de los principales puntos de conflicto es la derogación de leyes recientes, como las normas de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad.

Se trata del artículo 75, que anula las leyes 27.795, que establece el financiamiento progresivo para las universidades nacionales, y 27.793, que declara emergencia en discapacidad.