De Corea con amor: capítulos especiales de “El Tío y el Sobrino”

El Tío y el Sobrino, el programa de gastronomía y cultura coreana galardonado con el Martín Fierro al Mejor Programa Culinario de Cable 2023, anuncia el estreno sus capítulos especiales, grabados íntegramente en Una Canción Coreana, el restaurante de la familia de Esteban Ho (el sobrino), uno de los más tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires.

Todos los sábados de diciembre a las 11.30 horas se podrá ver una nueva entrega del show por América TV. Además, durante enero podrán volver a verse todos los episodios.

En estos especiales, Esteban junto a Martín Ho (el tío) renuevan la esencia del show al invitar a reconocidas figuras del entretenimiento y la gastronomía a compartir, cocinar y conversar dentro de un espacio íntimo que combina tradición, familia y la creciente influencia global de la comida coreana.

Además, mantiene el espíritu de los Ho, quienes buscan funcionar como puente cultural, celebrando el auge de la cultura coreana en Argentina dentro del fenómeno global del Hallyu. Inspirados en el éxito de Parasite, El juego del calamar, las guerreras K-pop y BTS, el ciclo muestra cómo dos generaciones de una familia coreano-argentina se conectan a través de la cocina, los viajes, el humor y el intercambio cultural.

Mariano Iúdica y el Tang Su Yuk: un clásico premium de Corea

En uno de los primeros episodios, Martín y Esteban cocinan junto a Mariano Iúdica el emblemático Tang Su Yuk, una preparación poco común fuera de Corea. Este plato nace de la fusión entre inmigrantes chinos de Taiwán (siglo XIX y principios del XX) y la adaptación al paladar coreano, dando como resultado una carne de res o cerdo salteada con salsa agridulce que hoy es considerada un símbolo de celebración y exquisitez.

Durante el episodio, Iúdica se suma a explorar la historia migrante detrás del plato, el carácter premium del Tang Su Yuk y el rol que tuvo esta receta en la formación de una identidad gastronómica híbrida dentro de Corea.

Narda Lepes y el Bibimbap: la filosofía de los cinco colores (Obangsaek)

Narda Lepes llega al restaurante para preparar junto a los Ho el mítico Bibimbap, uno de los platos coreanos más reconocidos del mundo y presente en varios restaurantes con estrellas Michelin.

El episodio recorre el significado del Obangsaek (오방색), el sistema tradicional coreano de cinco colores —azul, rojo, amarillo, blanco y negro— que representan dirección, elementos, salud y equilibrio:

Azul (madera / este): creatividad, lealtad

Rojo (fuego / sur): vitalidad, suerte

Amarillo (tierra / centro): nobleza, compasión

Blanco (metal / oeste): pureza, honestidad

Negro (agua / norte): elegancia, misterio

Narda y los Ho conversan sobre cómo esta filosofía influye en la arquitectura, el arte, la vestimenta y, especialmente, la cocina coreana, donde el balance visual y nutritivo es parte fundamental del bienestar.

Además, se contará con la participación de Diego Pérez, quien aporta humor, cercanía y un recorrido propio por la cocina coreana, compartiendo momentos descontracturados y sabrosos dentro del restaurante. También se sumarán más invitados, como el actor y conductor Emiliano Rella, para seguir recorriendo los sabores y la historia de una cultura milenaria que sigue creciendo año a año en Argentina.

Esta nueva entrega de El Tío y El Sobrino, producida por Crear Televisión, propone una experiencia más profunda y personal, donde los invitados conocen de cerca las técnicas, historias y rituales que hacen única a la gastronomía coreana. Entre recetas tradicionales, anécdotas familiares y charlas sobre identidad, migración y creatividad, cada episodio se convierte en una celebración del intercambio cultural.

El programa reafirma su lugar como puente entre Corea y Argentina, acercando sabores, tradiciones y narrativas que hoy inspiran a nuevas generaciones de cocineros y espectadores.

Martín Ho, el tío, tiene 56 años y llegó a la Argentina desde Corea hace casi cinco décadas. Casado y padre de tres hijas, es dueño del reconocido restaurante Mr. Ho, referente de la cocina coreana en Buenos Aires. Su humor entre gruñón y compinche, su carácter y su amor por la gastronomía lo convirtieron en "el tío de todos", un sello que lo acerca naturalmente al público.

Esteban Ho, el sobrino, de 33 años, es cocinero especializado en comida coreana y representa la fusión cultural de haber nacido en Argentina pero conservando las raíces coreanas, y junto a su familia crearon el restaurante Una Canción Coreana. Esteban aporta frescura, curiosidad y una mirada joven que equilibra la dupla con su tío, quien muchas veces lo convierte en su "bolsa de arena".

Protagonizado por Martín y Esteban, el formato nació como un recorrido por ciudades de Argentina, combinando turismo, cocina y cultura coreana. Con humor, calidez y una mirada generacional única, el programa se consolidó como una referencia dentro de los contenidos gastronómicos de la TV argentina.

El Tío y el Sobrino se emite todos los sábados a las 11.30 hs por América TV. Durante enero podrán volver a verse todos los capítulos por la misma pantalla.

