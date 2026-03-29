Volvió a caer “Tractorcito” Cabrera, integrante de la banda del Gordo Valor

En un operativo de alto impacto realizado durante la madrugada de este jueves, efectivos de la División Operativa de Ejecución de Capturas, con apoyo del Grupo Especial Halcón, detuvieron en la localidad de Pilar a Daniel Agustín Cabrera (64), alias “Tractorcito”, un delincuente de extrema peligrosidad que se encontraba prófugo de la Justicia y sobre quien pesaban dos pedidos de captura activa.

La detención de uno de los integrantes de la histórica banda criminal del Gordo Valor se concretó tras un allanamiento ordenado por el Ministerio Público Fiscal, en una finca ubicada sobre Ruta 8, entre las calles Las Madreselvas y Las Magnolias, luego de intensas tareas investigativas que permitieron establecer el lugar de ocultamiento del imputado.



Cabrera está acusado de abuso sexual agravado y robo agravado, delitos cometidos en un hecho ocurrido el 2 de octubre pasado en la localidad de Catonas, partido de Moreno.

Según la investigación, dos hombres ingresaron a una vivienda de la calle Lisandro de la Torre al 1500, donde sorprendieron a la propietaria y a su nieta. En ese contexto, abusaron sexualmente de la menor y luego se dieron a la fuga tras sustraer dinero en moneda nacional y extranjera, además de diversos objetos de valor. A partir de las pericias y testimonios reunidos, uno de los autores fue identificado como Cabrera.

Durante el procedimiento también fue aprehendido Sebastián Ignacio Baratay Ortiz (27), quien se encontraba en el interior del inmueble y quedó imputado por el delito de encubrimiento agravado.

En la requisa de la vivienda se secuestraron numerosos elementos de interés para la causa, entre ellos prendas y accesorios con inscripciones de la Policía Federal Argentina, como gorras, camperas, chalecos, balizas, pasamontañas, precintos, teléfonos celulares, una pinza corta cadenas y un vehículo Hyundai.

Fuentes judiciales señalaron que Cabrera posee un extenso prontuario criminal, con antecedentes desde la década del 80, múltiples condenas de cumplimiento efectivo, evasiones del sistema penitenciario y reiteradas reincidencias en hechos de violencia grave contra las personas y la propiedad.

👮🏽‍♂️👮🏽 Falsos policías intentaron allanar un kiosco en la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza, pero el dueño no les creyó nada y comenzó a dispararles.



🔫 En la balacera logró herir a uno de los delincuentes, quien salió gateando del local, pero lo agarraron los… pic.twitter.com/Faq5x1z8U5 — ANDigital (@ANDigitalOK) December 15, 2025

Además, los investigadores no descartan su posible vinculación con una tentativa de robo ocurrida el 12 de diciembre en Virrey del Pino, partido de La Matanza, donde dos delincuentes, simulando ser policías, intentaron asaltar un comercio y se enfrentaron a tiros con la víctima.

Tras las diligencias judiciales, Cabrera fue trasladado a la Comisaría 7ª de Moreno, mientras que Baratay Ortiz quedó alojado en la Comisaría 3ª. La causa es instruida por la UFI N°4 de Moreno, con intervención del Juzgado de Garantías N°2.