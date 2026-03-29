En un clima de extrema tensión, la CGT lanzó un plan de lucha y advirtió con un paro nacional si el Gobierno desiste de escuchar al sindicalismo en pleno debate por la reforma laboral.

Pasadas las 15 horas y tal como estaba previsto, hicieron uso de la palabra los nuevos triunviros de la central obrera.

En primer término, el camionero Octavio Arguello convocó a “ganar la calle y pelear por nuestros derechos”.

“Ojo con lo que hacen. El pueblo y la patria se los vamos a demandar”, pronunció, en referencia a la Cámara de Senadores, donde el proyecto comenzó a debatir en comisión.

El líder cegetista sostuvo que la reforma “es para sus amigotes y para el poder económico, que siempre viene a querer explotar”.

#ReformaLaboral 👎🏽 La CGT amenazó con un “paro nacional” y advirtió a los senadores: “Ojo con lo que hacen”



😡 El nuevo triunvirato de la central obrera realizó una demostración de fuerza contra el proyecto de Milei y puso en marcha un plan de lucha.



🗣️ “Si no nos escuchan,… pic.twitter.com/6OdTryNKMo — ANDigital (@ANDigitalOK) December 18, 2025

“Hoy iniciamos nuestro plan de lucha. Si no nos escuchan, vamos a terminar con un paro nacional”, sentenció.

Acto seguido, habló Cristian Jerónimo, quien reiteró el “desacuerdo con la reforma regresiva”.

“Los trabajadores tenemos conciencia. Este modelo económico que genera apertura indiscriminada de importaciones y cierre de empresas, va en contra de los trabajadores”, expuso.

Y completó: “¿Dónde está la lluvia de dólares? Este modelo económico fracasó, esta reforma laboral no genera nada a favor de los trabajadores”.

Por último, el restante secretario general Jorge Sola trazó un crudo diagnóstico de la situación del país, al manifestar que “el tejido social de la argentina se viene destruyendo”.

“Estamos diciendo no a la reforma laboral. Vinieron a generar trabajo, no a facilitar despedir gente”, cuestionó Sola.

Para finalizar, reiteró que la concentración en la plaza de la república “es el inicio de un plan de lucha”, y cerró con una advertencia de huelga: “Si no nos escuchar, terminaremos en un paro nacional”.