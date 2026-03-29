La reforma laboral tuvo dictamen, aunque recién llegará al recinto en 2026

El proyecto de reforma laboral obtuvo dictamen este jueves en la Cámara de Senadores, aunque el tratamiento en el recinto recién se dará en 2026.

La Ley de Modernización Laboral recibió despacho durante un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.

El visto bueno de la iniciativa se dio en simultáneo con la movilización de la CGT en Plazade Mayo. De hecho, la senadora de La Libertar Avanza, Patricia Bullrich, fue irónica al respecto.

HABEMUS DICTAMEN DE REFORMA LABORAL — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 18, 2025

“Gracias a la CGT por sus palabras. Las tendremos en cuenta. Ahora volvemos a lo importante”, deslizó la exminstra.

Una vez finalizada las exposiciones de los distintos actores, Bullrich anunció que tras la firma, el dictamen quedará abierto.

“Proponemos pasar el debate al 10 de febrero para poder analizar todos los pedidos que han llegado”, fundamentó.

Contrario a lo que se presumía en el inicio de la semana, cuando algunas voces libertarias se entusiasmaban con darle media sanción entre las fiestas de fin de año, la postergación de la discusión en el recinto fue adoptada tras lo sucedido en Diputados.

Durante la madrugada del jueves, el Gobierno logró una victoria pírrica ya que, si bien se aprobó el Presupuesto 2026, la oposición evitó la derogación de las leyes de discapacidad y de financiamiento universitario.