Pichetto: “Nunca en la Argentina se ha destruido tanto el salario”

El diputado nacional de Encuentro Federal, Miguel Ángel Picheto, habló del “industricidio” perpetrado por el Gobierno de Javier Milei y fue particularmente crítico con el segmento de los ingresos.

“No hay política industrial. Hay un esquema devastador en el esquema PyME. Más de 20 mil empresas han cerrado, 200 mil trabajadores están en la calle”, describió el legislador en declaraciones a Perfil.

Luego recordó que “la tablita es la estrategia del año 78 y lo que hizo es un esquema devaluatorio gradual mediante procesos también parecidos a este”.

“¿Y cuál era el otro eje de la política de (José Alfredo) Martínez de Hoz en la dictadura? Comprimir el salario. Yo tengo respeto, tengo una trayectoria, tengo vínculos, amistades, pero también no han estado en una actitud de condescendencia ajustando salarios con el uno y medio por debajo de la inflación. Nunca en la Argentina se ha destruido tanto el salario de los trabajadores, ni hablemos del sector público”, arremetió Pichetto.

Asimismo, sostuvo que “las conducciones de los dos gremios que están en el sector público han sido catastróficas, porque además les han echado cerca de 100 mil personas y van a seguir echando. Y el aumento ha sido del uno y medio. Han colocado a los empleados públicos en un salario de hambre”.

“En el Congreso lo dije, después me salen a chicanear que yo pido salarios para los diputados. Yo lo que dije es que los salarios de los trabajadores legislativos están casi en el nivel de pobreza. Lo que estoy hablando es de que ha habido, por parte también de los representantes sindicales, una política condescendiente”, insistió.

Así las cosas, disparó: “Yo me pregunto, y tengo un gran respeto por (el referente de la UOCRA) Gerardo Martínez, porque es un tipo que tiene cabeza. Estaban en el Consejo de Mayo, ¿qué discutieron en el Consejo de Mayo? Más allá de la reforma, yo creo que hay un ambiente donde todos comprendemos que hay legislaciones muy vetustas y que es necesaria una mirada ciertamente modernizadora”.

“Lo que vos no podés es pisotear los derechos de los trabajadores, ni tampoco plantear una ley que va a favorecer únicamente al sector empresario”, concluyó el excompañero de fórmula de Mauricio Macri en 2019.