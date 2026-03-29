El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó este viernes desde Santa Clara del Mar, partido de Mar Chiquita, el acto de lanzamiento del Operativo “De sol a sol” 2025-26, despliegue que contempla más de 20 mil efectivos policiales, 200 nuevos patrulleros y 60 motos.

“El turismo en la provincia de Buenos Aires es posible gracias a la inmensa inversión en obra pública que realizamos”, enfatizó el mandatario.

En concreto, ejemplificó: “Tenemos acá la nueva autovía de la Ruta 11 en el tramo de Villa Gesell-Mar Chiquita, y vamos a lanzar la licitación del tramo Mar de Ajó-Pinamar para que esta ruta se convierta en una autopista de punta a punta”.

#Verano ⛱️ Axel Kicillof destacó la “inversión histórica” para la temporada turística provincial



💬 El gobernador sostuvo que esta iniciativa se contrapone a las políticas de Nación.



🚔 Fue al lanzar el Operativo “De sol a sol” en Mar Chiquita.



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“Tuvimos temporadas que rompieron récords en cantidad de turistas, lo hicimos con el acompañamiento del Estado y gracias a las y los trabajadores del turismo y gastronomía”, recordó.

En tanto, advirtió que “hoy vemos cómo cae la actividad turística en la Argentina”, pero “frente a esta grave situación no nos quedamos de brazos cruzados”.

“La Provincia hace una inversión histórica para que este verano se disfrute, y para que nuestro pueblo recupere las energías para construir la posibilidad de que las políticas nacionales cambien a favor de las y los argentinos”, sumó Kicillof.

🔴 AHORA | El gobernador @Kicillofok encabeza la presentación del Operativo de Sol a Sol y el lanzamiento de la temporada 2025-2026 desde Santa Clara del Mar.



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“Las familias bonaerenses y todos los sectores que generan sus ingresos en actividades vinculadas al turismo saben que cuentan con el Gobierno provincial: mientras Milei promueve un récord de visitas a Brasil y Punta del Este, nosotros estamos haciendo una inversión enorme y trabajando todos los días para apoyar al turismo local y lograr la mejor temporada posible”, sentenció.

En materia sanitaria, el operativo cuenta con 35 ambulancias, helicóptero sanitario, 18 postas de salud y sistema de atención al turista (refuerzo de los equipos de emergencia en rutas y destinos turísticos).

Del mismo modo, habrá controles de tránsito, alcoholemia y documentación; 65 agentes fiscalizadores en corredores viales, controles a transportes de carga en puntos estratégicos y mayor despliegue de AUBASA en el corredor atlántico.

Por su parte, los paradores Recreo en Miramar y Villa Gesell contarán con servicios, talleres y más de 700 actividades gratuitas para toda la familia.

Yendo a lo cultural, se contará con programación artística para todas las edades con actividades libres y gratuitas; actividades en balnearios, plazas, bibliotecas populares y espacios comunitarios y específicamente en Mar del Plata habrá 186 funciones con entradas accesibles en el Teatro Auditorium y 34 espectáculos en el Museo MAR.

Finalmente, entre los beneficios del Banco Provincia, vale mencionar los préstamos por hasta $ 2 millones para servicios turísticos y recreativos; hasta seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito en hoteles, balnearios y servicios vinculados al turismo; 25% de descuento y hasta cuatro cuotas sin interés en espectáculos, conciertos y actividades culturales y promociones y reintegros con Cuenta DNI.

Por su parte, ministro de Seguridad Javier Alonso expresó que “vamos a estar presentes en toda la provincia para que, después de un año muy difícil, nuestro pueblo pueda descansar y tener la tranquilidad que se merece”.

“Lo hacemos de la única manera que se puede brindar seguridad: con inversión y efectivos preparados, que cuentan con los medios necesarios, para fortalecer el despliegue en todos los destinos turísticos”, cerró el funcionario.



A su turno, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, precisó que “en este operativo fortalecimos los servicios de guardia, de traumatología y de urgencias, incrementamos la flota de ambulancias y aumentamos la cantidad de profesionales en hospitales y centros de salud para cuidar a cada turista que visite nuestra provincia: lo hacemos con mucho esfuerzo, junto a los municipios, y a pesar de un Gobierno nacional totalmente ausente”.