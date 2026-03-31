La Libertad Avanza pide que Kicillof explique los acuerdos que tiene con Chiqui Tapia

El senador provincial de La Libertad Avanza, Carlos Curestis, presentó un pedido de informes para que el gobernador Axel Kicillof brinde explicaciones por distintos acuerdos con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

“Exigimos al gobernador Kicillof que explique los convenios que mantiene con la AFA”, expresó Curestis.

En redes sociales, sostuvo que “mientras el presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, enfrenta múltiples denuncias por presuntas irregularidades, el Gobierno de la Provincia debe rendir cuentas sobre los acuerdos firmados con su gestión”.

📄 Exigimos al gobernador Kicillof que explique los convenios que mantiene con la AFA.



Mientras el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, enfrenta múltiples denuncias por presuntas irregularidades, el Gobierno de la Provincia debe rendir cuentas sobre los acuerdos… pic.twitter.com/Kg6oQgaVrF — Carlos Curestis (@CarlosCurestis) December 18, 2025

“No se puede seguir manejando fondos públicos con total opacidad ni al amparo de relaciones políticas”, advirtió el legislador libertario.

Y consideró que “los bonaerenses merecen saber si su dinero se está usando para fomentar el deporte o para encubrir negocios turbios”.

Cabe recordar en el último encuentro de carácter público, Kicillof y Chiqui Tapia le dieron forma a la propuesta para que el Estadio Único de La Plata –administrado por la Provincia- se constituya como “la nueva casa de las Selecciones Nacionales”.

A su vez, Chiqui Tapia está al frente de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), una empresa pública cuya función es la gestión integral de residuos sólidos urbanos en el AMBA.

En la última semana, el titular de la entidad madre del fútbol argentino fue blanco de una denuncia formulada por la senadora nacional Patricia Bullrich, quien fue a la Conmebol por supuestas irregularidades en ingresos provenientes de publicidad y la Selección Argentina.

Por su parte, el Ministerio de Justicia, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), intimó a la AFA para que publique los balances contables y financieros y, en concreto, explique el movimiento de 451 millones de dólares.