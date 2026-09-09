Adorni desestimó la marcha de la CGT: “No tiene defensa un 43 % de informalidad”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confió en que la reforma laboral se aprobará en el Congreso y destacó que la normativa impulsada por el Gobierno es “bastante transversal en términos de lo que necesitan los diferentes sectores de la sociedad”.

“En general hay un consenso en que el sistema laboral no puede seguir trabajando así, por varias razones. Primero, porque a los hechos me remito: tenés 43 % de informalidad, tenés salarios que en los últimos 40 años, salvando algún periodo específico, en términos reales se han despedazado, porque no generás empleo, porque no generás empresas. Está claro que algo ahí no funciona”, puntualizó en declaraciones a Infobae.

Asimismo, sostuvo que “el proyecto de modernización laboral lo que te permite es poner sobre la mesa incentivos que antes no existían. El intentar corregir la industria del juicio laboral, hacer un poco más flexibles las relaciones laborales. Seguramente no sea la reforma que uno, como liberal puro, le gustaría tener como definitiva. Por eso es que el Presidente siempre habla de etapas”.

“El Presidente habla de un círculo virtuoso donde bajás impuestos, modificás las cuestiones laborales, te abrís a la economía, que eso genera un círculo virtuoso, donde volvés a tener la posibilidad de bajar impuestos, de seguir reformando y flexibilizando el mercado laboral y de seguir abriéndote, en virtud de que cada vez sos más competitivo, con menos impuestos y con menos trabas en el mercado laboral”, desmenuzó el titular de la mesa ministeral.

Por otra parte, desestimó la marcha convocada por la CGT y pidió “ver cuáles son los reales intereses” de la central obrera.

“Me cuesta entender, nos cuesta a todos comprender, cómo quienes representan a los trabajadores no representan sus intereses, representan los intereses propios de los sindicalistas. No sé qué defensa tiene un 43 % de informalidad para la CGT. No sé qué defensa tienen los sueldos bajos. No sé qué defensa tiene la no generación de empleos. La CGT, en general el sindicalismo”, fustigó.

“Excepto que el argumento sea: me tocan la mía, ¿no? Me tocan mis propios intereses. Bueno, no lo sé. Habría que preguntarle a ellos cuál es la razón”, prosiguió Adorni.

En igual tesitura, aclaró que “no se pierde ningún derecho. Lo que pasa es que la retórica kirchnerista… Es difícil. A veces me pongo en los zapatos -o intento, porque es imposible- pero te ponés en los zapatos de un kirchnerista, y más aún de aquel que, o ha gobernado la Argentina veinte años o ha tenido como hoy responsabilidades gobernando la provincia de Buenos Aires, y lo cierto es que han destruido el país”.

“Que ellos vengan a hablar de que se puede perder un puesto de trabajo, cuándo primero que no es así, sino que es al revés, la reforma o la modernización de la ley laboral está enfocada a la creación masiva de puestos de trabajo. Pero al margen de eso, deberían ver qué pasó mientras ellos gobernaban, porque la caída de salarios reales, la informalidad, la no generación de empleo y las empresas que se podían ir del país, yéndose por la hostilidad que tenían con el sector privado, me parece que no amerita ningún análisis lo que pueda decir el kirchnerismo en materia laboral”, cerró.