Mechongué, el tiempo suspendido

Apenas surge la primera luz, el Pueblo Turístico Mechongué despliega una atmósfera apacible donde cada detalle irradia serenidad. Cada construcción baja, pintada con colores cálidos, invita a detenerse y a contemplar un ritmo cotidiano sin sobresaltos.

La plaza Independencia constituye el corazón comunitario del pago. Bancos impecables rodean una arboleda frondosa que ofrece un refugio perfecto para disfrutar mates tranquilos o conversaciones animadas. En su interior se encuentran monumentos dedicados a figuras emblemáticas, como Juan Domingo Perón, Evita y el cantor del pueblo, Tito Ramos.

El sonido de múltiples aves complementa el murmullo suave del viento, generando una melodía natural capaz de relajar incluso a los acostumbrados al bullicio urbano.

A su alrededor se emplazan edificios como la Capilla Nuestra Señora de Lourdes, patrona del pueblo. La devoción a la Virgen de Lourdes está profundamente arraigada, desde los primeros oficios religiosos que se celebraron en la Escuela Nº 9 hasta la construcción de la gruta en su honor en 1975.

En comercios tradicionales, pobladores saludan con cordialidad espontánea. Panaderías, almacenes y cafés conservan una estética clásica que remite a épocas menos apresuradas, como el Almacén de Spadari, conocido también como El Viejo Almacén.

Inaugurado en 1930 por Cayetano Spadari, acaparó la vida social y económica del pueblo durante casi un siglo. El aroma del pan recién salido del horno se mezcla con la calidez del ambiente general, creando una experiencia sensorial profundamente ligada a la esencia local.

Mechongué fue reconocido como la Capital Nacional de la Amistad, un título que refleja la calidez y hospitalidad de las personas que viven allí, y qué mejor para celebrar la amistad y el encuentro que en la Parrilla Los Amigos.

“Un espacio amplio para 120 personas, rodeado de maderas y cuadros de personalidades destacadas que han pasado por el pueblo, como el expresidente Raúl Alfonsín a quien tuve el honor de atender junto a toda su familia, también automovilistas consagrados y futbolistas que se acercaron a disfrutar y comer bien”, contó Miguel Angel Salvatore, propietario.

La propuesta gastronómica no solo queda en carnes al asador, también tiene variedades de hamburguesas, pizzas y milanesas con guarnición para compartir entre familia y amigos.

Muy cerca aparece la antigua estación ferroviaria, emblema de un pasado lleno de movimiento. Sus rieles oxidados funcionan como metáforas de historias detenidas, cargadas de viajes, despedidas y encuentros. Quienes se acercan capturan imágenes que combinan nostalgia, belleza y silencio, construyendo recuerdos que permanecen más allá del recorrido.

Mechongué deslumbra por su sencillez auténtica. No necesita grandes monumentos para conquistar. Lo consigue mediante pequeños instantes. Ese conjunto de cosas conmueve a cualquier espíritu en búsqueda de la calma verdadera.

Mechongue está a 74 kilómetros de Mar del Plata por la ruta 88 y se ubica a tan sólo 47 kilómetros de Miramar. Se puede llegar por la ruta provincial 88, hasta el acceso al pueblo por un camino secundario. Por el Noroeste se accede desde la localidad de San Agustín (Balcarce) que conecta con la ruta provincial 55 que une Balcarce con Necochea.