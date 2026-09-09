Pichetto apuntó contra la “mirada estúpida” libertaria: “Atrasa 200 años”

El diputado nacional de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, afirmó que el Gobierno nacional está llevando adelante un “proceso de destrucción de la industria nacional bajo una mirada ideológica que atrasa dos siglos y que desprecia el valor del empresariado local”.

Asimismo, el excompañero de fórmula de Mauricio Macri en 2019 consideró que los ataques del presidente Javier Milei hacia figuras como Paolo Rocca y el sector textil “no son exabruptos”, sino parte de una “estrategia para eliminar un entramado productivo” que la gestión considera un gasto.

“Es totalmente disparatado y poco conveniente en los intereses de la nación que el presidente ataque al principal empresario de la Argentina; esto marca una línea hacia la destrucción de la industria”, graficó el legislador, vinculando esta tendencia a asesores oficiales que buscan transformar al país en un “productor primario” para pocos habitantes, ignorando la realidad de 50 millones de argentinos.

También tachó a las políticas libertarias como una “mirada estúpida” de libre mercado que no se condice con el proteccionismo que hoy aplican potencias como Estados Unidos.

En ese sentido, cuestionó en declaraciones a Radio Splendid que el alineamiento con Donald Trump “no se traduzca en una defensa de la producción propia”, destacando que “el acero y el aluminio nacional siguen sufriendo aranceles del 50 %” mientras el mercado interno es “devastado” por productos chinos.

🗣️"LA MIRADA ESTÚPIDA DE MILEI y STURZENEGGER DEL LIBRE MERCADO ATRASA 80 AÑOS"@MiguelPichetto, diputado nacional de @FundEncFederal, en #NoValeArrugar con @fjueguen pic.twitter.com/45rpUbiM9L — Splendid AM 990 (@splendidam990) February 8, 2026

“La mirada de Sturzenegger atrasa 200 años. El mundo hoy protege a sus empresas y cuida sus empleos; China entra a un mercado y lo deja devastado, y acá tenemos una mirada de libre comercio de la época de Adam Smith”, bramó al dar cuenta de lo “anacrónico” del modelo de Javier Milei.

Finalmente, apuntó a su fuerza de origen, el peronismo, al plantear que “el Estado presente, los planeros y el género son banderas que están viejas y liquidadas en la opinión pública”.

“El peronismo tiene que volver a recuperar la previsibilidad, el mundo del trabajo y el capitalismo productivo si quiere ser alternativa de poder”, completó el parlamentario.