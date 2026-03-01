Santilli aseguró que “se va a terminar con la industria del juicio”

El ministro del Interior, Diego Santilli, aseguró que el oficialismo “va a tener los votos” necesarios para aprobar la reforma laboral en el Congreso, normativa que, según aseguró, permitirá “generar trabajo”.

“El presidente Javier Milei, para los segundos dos años de su mandato, ha planteado claramente que el objetivo es crecer y generar trabajo formal, que es lo que necesitamos como país y esta ley va en esa dirección”, enfatizó el funcionario.

Del mismo modo, puso de relieve que para Argentina “es importante tener una nueva ley laboral, porque es preciso modernizar leyes que se aprobaron cuando no existía el celular, ni el trabajo remoto, y otras situaciones que esta ley ayuda a mejorar”.

“Más del 50 % de los trabajadores están en la informalidad y con esta ley van a pasar a la formalidad” con lo cual “van a tener acceso a una jubilación futura, a la salud, a vacaciones, a tener su sueldo bancarizado”, enumeró Santilli.

En igual tesitura, dijo que se va a “terminar con la industria del juicio que ha destruido el trabajo en la Argentina, y no precisamente en las grandes compañías que son las que más se pueden proteger, sino en las PyMEs”.

Por otra parte, proyectó que en este 2026 “vamos a tener una excelente agenda parlamentaria, no solo en extraordinarias sino también en ordinarias”, y destacó iniciativas como la Ley de Glaciares, con la que “le estamos devolviendo facultades a las provincias”.