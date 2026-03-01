domingo 01 de marzo de 2026 - Edición Nº4362

Oficialización

Con lista de unidad, Federico Aguilera sigue al frente del PJ Olavarría

Está secundado por Natalia Álvarez como vicepresidenta y Jorge Garaitz en la Secretaría General. Destacaron la “voluntad de fortalecer el trabajo colectivo”.

Federico Olivera.
Este sábado se formalizó el listado unificado que conducirá el Partido Justicialista de Olavarría y se presentó la lista, confirmando la continuidad de Federico Aguilera como presidente de la fuerza peronista a nivel local.

La conformación de una lista de unidad, consensuada entre los distintos sectores del peronismo local, “refleja un fuerte respaldo político y la voluntad de fortalecer el trabajo colectivo, priorizando el diálogo y la construcción conjunta de cara a los desafíos futuros”, según destacaron.

En ese marco, Aguilera ponderó “la importancia de haber alcanzado una propuesta de consenso que permita seguir consolidando al PJ, con una conducción amplia, plural y representativa”.

La nueva conducción del Partido Justicialista de Olavarría quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente
Federico Aguilera

Vicepresidenta
Natalia Álvarez

Secretario general
Jorge Garaitz

Secretaría administrativa y de actas
Jessica Ivon Rodríguez Bruno

Secretaría de organización
Matías Cirigliano

Secretaría de formación política
Andrea Belén Abraham

Secretaría de desarrollo humano
Martín Mazzoleni

Secretaría de relaciones
María Celeste Irigoyemborde

Secretaría de finanzas
Miguel Alberto García

Secretaría de cultura y comunicación
Lucía Palacios

Secretaría de la mujer
Carolina Planes

Secretaría de asuntos gremiales
Juan Sánchez

Secretaría de la juventud
Javier Jacinto

Secretaría de derechos humanos
María José Maidana

Secretaría técnico profesional
Mariano Ferro

Secretaría de discapacidad
Pierina Pirola

Vocales
Matías Venzi
Luciana Ponce
Osvaldo Varese
Mariana Agazzi

Vocales suplentes
Pablo Maccarini
Carolina Melitón
Martín Santellán
Eliana Reccia Mondelo

Congresales provinciales:

    1.    Cazola Hosanna Ester
    2.    Arouxet Ramongassie Juan Pablo
    3.    Garay Graciela Noemi
    4.    Gonzalez Hueso Jose Gervasio
    5.    Diaz Evelyn

 
Congresales provinciales suplentes:

Mendez Llorente Nahuel Facundo 
Ponce Melina Andrea 
Aranze José Carlos 
Ponce Tamara Abigail 
Vazquez Ramiro Alejo
 

