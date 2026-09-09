Carne estadounidense en Argentina: “Nos agarran de boludos”

El exdirector de la Federación Agraria Argentina, Pedro Peretti, advirtió que el acuerdo comercial con Estados Unidos “va a perjudicar a los productores argentinos” y al mercado doméstico.

Tras marcar que “hay varias cuestiones” que decantaron en el nuevo aumento del precio de la carne (35 % en lo que va del año), explicó que “faltan terneros que después se transforman en novillo gordo y la sequía hace que haya una mala alimentación”.

“Los privados deben mejorar el índice de preñez de las vacas porque estamos sacando el 56 % de los terneros de las vacas que se preñan”, detalló el referente del Movimiento Arraigo.

En tanto, recordó en declaraciones a Radio Provincia que “a partir de enero se eliminó el peso mínimo de faena y va a faltar carne porque van a matar animales más chicos”.

En tanto, la exportación impacta en el precio de la carne por eso “es muy importante para los sectores populares que el Estado esté regulando el precio de los alimentos”.

En cuanto al acuerdo de Javier Milei con Donald Trump, fue lapidario al dar cuenta que “nos agarran de boludos”.

“Argentina tenía un cupo de 20 mil toneladas, cada tonelada que ingresa al mercado norteamericano sin aranceles es un ahorro de 2.500 dólares para los frigoríficos”, introdujo Peretti

Luego precisó que “esas 20 mil toneladas las llevaron a 100 mil dólares y ahora el Gobierno habilita el ingreso de carne de Estados Unidos al país por 80 mil toneladas con el agravante de que es carne de corte: asado, lomo, pulpa, mollejas y eso va a impactar y perjudicar a los productores argentinos y al mercado de Cañuelas. Es el peor negocio para el pueblo argentino”.

“No hay ninguna novedad en este Gobierno de crápulas”, fustigó el chacarero y explicó que en la firma del acuerdo con Estados Unidos “está claro que es la rendición incondicional de la Argentina para transformarla en una colonia norteamericana. El país pierde la soberanía y las patentes de las semillas y esto es un disparate total”.