La CGT marcha al Congreso mientras el Gobierno confía en lograr la media sanción

La Confederación General del Trabajo (CGT) llevará a cabo este miércoles una movilización hacia la Plaza de los Dos Congresos para expresar el rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno.

La concentración de la central obrera será sin una medida de fuerza, ante el avance de la iniciativa en el Senado.

El oficialismo, encabezado por la legisladora Patricia Bullrich, presentó en público los detalles del texto definitivo, y anticipó que, con el acompañamiento de bloques aliados, se encaminan a lograr la meda sanción.

🏛️ Patricia Bullrich presentó el texto definitivo de la reforma laboral: Se vota este miércoles



🗣️ La jefa del bloque de La Libertad Avanza destacó “la primera ley laboral en democracia” y dijo que el punto central es “la eliminación de la industria del juicio”.… pic.twitter.com/EbG2zVVJVK — ANDigital (@ANDigitalOK) February 10, 2026

Con el objetivo de lograr una demostración de fuerza “masiva” y “multitudinaria”, distintos gremios adoptarán medidas más combativas.

Tal es el caso de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que desplegará un cese de actividades desde las 13 en transporte aéreo, marítimo, portuario y subterráneos.

Asimismo, ATE avanzará con una medida de fuerza de 24 horas y movilización desde mediodía, al igual que las CTA y los metalúrgicos de la UOM.

Cabe señalar que los colectivos funcionarán normalmente en el AMBA, ya que la UTA adherirá a la movilización, aunque sin ir al paro.