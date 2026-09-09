miércoles 09 de septiembre de 2026 - Edición Nº4554

Gremiales | 10 feb 2026

Reforma laboral

La CGT marcha al Congreso mientras el Gobierno confía en lograr la media sanción

Sin ir al paro general, la central obrera se movilizará este miércoles frente al Senado. En el oficialismo reina el optimismo, luego de que Patricia Bullrich asegurara que están los votos para aprobar el proyecto.

Imagen de archivo.
TAGS: SENADO, CGT, REFORMA LABORAL

La Confederación General del Trabajo (CGT) llevará a cabo este miércoles una movilización hacia la Plaza de los Dos Congresos para expresar el rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno.

La concentración de la central obrera será sin una medida de fuerza, ante el avance de la iniciativa en el Senado.

El oficialismo, encabezado por la legisladora Patricia Bullrich, presentó en  público los detalles del texto definitivo, y anticipó que, con el acompañamiento de bloques aliados, se encaminan a lograr la meda sanción.

Con el objetivo de lograr una demostración de fuerza “masiva” y “multitudinaria”, distintos gremios adoptarán medidas más combativas.

Tal es el caso de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que desplegará un cese de actividades desde las 13 en transporte aéreo, marítimo, portuario y subterráneos.

Asimismo, ATE avanzará con una medida de fuerza de 24 horas y movilización desde mediodía, al igual que las CTA y los metalúrgicos de la UOM.

Cabe señalar que los colectivos funcionarán normalmente en el AMBA, ya que la UTA adherirá a la movilización, aunque sin ir al paro.

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