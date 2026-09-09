Gremiales | 10 feb 2026
Reforma laboral
La CGT marcha al Congreso mientras el Gobierno confía en lograr la media sanción
Sin ir al paro general, la central obrera se movilizará este miércoles frente al Senado. En el oficialismo reina el optimismo, luego de que Patricia Bullrich asegurara que están los votos para aprobar el proyecto.
La Confederación General del Trabajo (CGT) llevará a cabo este miércoles una movilización hacia la Plaza de los Dos Congresos para expresar el rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno.
La concentración de la central obrera será sin una medida de fuerza, ante el avance de la iniciativa en el Senado.
El oficialismo, encabezado por la legisladora Patricia Bullrich, presentó en público los detalles del texto definitivo, y anticipó que, con el acompañamiento de bloques aliados, se encaminan a lograr la meda sanción.
🏛️ Patricia Bullrich presentó el texto definitivo de la reforma laboral: Se vota este miércoles— ANDigital (@ANDigitalOK) February 10, 2026
🗣️ La jefa del bloque de La Libertad Avanza destacó “la primera ley laboral en democracia” y dijo que el punto central es “la eliminación de la industria del juicio”.… pic.twitter.com/EbG2zVVJVK
Con el objetivo de lograr una demostración de fuerza “masiva” y “multitudinaria”, distintos gremios adoptarán medidas más combativas.
Tal es el caso de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que desplegará un cese de actividades desde las 13 en transporte aéreo, marítimo, portuario y subterráneos.
Asimismo, ATE avanzará con una medida de fuerza de 24 horas y movilización desde mediodía, al igual que las CTA y los metalúrgicos de la UOM.
Cabe señalar que los colectivos funcionarán normalmente en el AMBA, ya que la UTA adherirá a la movilización, aunque sin ir al paro.