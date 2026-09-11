Senador libertario afirmó que tras la reforma laboral, “hay que ir por el sistema sindical”

El senador nacional de La Libertad Avanza, Gonzalo Guzmán Coraita, no ocultó su entusiasmo por la eventual aprobación de la reforma laboral y destacó que se trata de un “proyecto trascendental para la Argentina y las provincias porque modifica normas que no se tocan hace más de 40 años en nuestro país”.

Hoy será un día histórico para nuestro País. En el Senado trataremos el proyecto de Modernización Laboral, un proyecto estructural que modificará normas que no se tocan hace más de cuarenta años. Argentina está de pie!!! @JMilei VLL!!! pic.twitter.com/NQbqDWM9k6 — Gonzalo Guzman Coraita (@GCoraita) February 11, 2026

“Nuestro régimen laboral actual no beneficia a los trabajadores; en las provincias tenemos mucho desempleo y el 50 % de los trabajadores en negro”, graficó el legislador salteño en declaraciones a El Destape Radio.

Asimismo, aseveró que “luego de aprobar la reforma laboral, habrá que reformar el sistema sindical argentino”.

En cuanto al proyecto a tratarse este miércoles, indicó que “establece incentivos para facilitar la posibilidad del empleo”.

‼️LA REFORMA LABORAL DE MILEI



🗣️Ante la pregunta de @arilijalad sobre qué artículos de la reforma benefician a los trabajadores, el senador libertario Gonzalo Coraita respondió: "¿Usted habla del proyecto? Que haya reglas claras y precisas permiten que las condiciones no sean… pic.twitter.com/WBxITopYKb — El Destape 1070 (@eldestape_radio) February 11, 2026

“Las reglas claras y precisas del proyecto permiten que estén las condiciones dadas para que contratar a un trabajador no sea una carga para el empleador”, graficó y aclaró que “no hay que combatir al capital”.

Por otra parte, Guzmán Coraita sostuvo que “este proyecto no recorta los derechos de los trabajadores. Hay muchos artículos que los benefician”.

En igual tono, resaltó que “este proyecto se ha consensuado con la mayoría de los gobernadores y se ha debatido abiertamente”.

Finalmente, dijo que “aspiramos a que este proyecto permita blanquear a los trabajadores informales para que tengan obra social y beneficios sociales”.

‼️LA REFORMA LABORAL DE MILEI



🗣️"La indemnización va a reflejar estrictamente lo que es salario. Todos aquellos ítems que no son salario, no va a estar reflejados en la cuenta indemnizatoria. No le estamos quitando derechos a los trabajadores".



🎙️El senador libertario Gonzalo… pic.twitter.com/CdyoE8fbiC — El Destape 1070 (@eldestape_radio) February 11, 2026

“La indemnización va a reflejar lo que es estricta y técnicamente el salario. Todos aquellos ítems que no son salario no van a estar reflejadas en la cuenta indemnizatoria”, cerró el parlamentario salteño.