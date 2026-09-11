viernes 11 de septiembre de 2026 - Edición Nº4556

Política | 11 feb 2026

Congreso

Senador libertario afirmó que tras la reforma laboral, “hay que ir por el sistema sindical”

“Las reglas claras y precisas permiten que estén las condiciones dadas para que contratar a un trabajador no sea una carga para el empleador”, expuso el salteño Gonzalo Guzmán Coraita.

Gonzalo Guzmán Coraita.
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El senador nacional de La Libertad Avanza, Gonzalo Guzmán Coraita, no ocultó su entusiasmo por la eventual aprobación de la reforma laboral y destacó que se trata de un “proyecto trascendental para la Argentina y las provincias porque modifica normas que no se tocan hace más de 40 años en nuestro país”.

“Nuestro régimen laboral actual no beneficia a los trabajadores; en las provincias tenemos mucho desempleo y el 50 % de los trabajadores en negro”, graficó el legislador salteño en declaraciones a El Destape Radio.

Asimismo, aseveró que “luego de aprobar la reforma laboral, habrá que reformar el sistema sindical argentino”.

En cuanto al proyecto a tratarse este miércoles, indicó que “establece incentivos para facilitar la posibilidad del empleo”.

“Las reglas claras y precisas del proyecto permiten que estén las condiciones dadas para que contratar a un trabajador no sea una carga para el empleador”, graficó y aclaró que “no hay que combatir al capital”.

Por otra parte, Guzmán Coraita sostuvo que “este proyecto no recorta los derechos de los trabajadores. Hay muchos artículos que los benefician”.

En igual tono, resaltó que “este proyecto se ha consensuado con la mayoría de los gobernadores y se ha debatido abiertamente”.

Finalmente, dijo que “aspiramos a que este proyecto permita blanquear a los trabajadores informales para que tengan obra social y beneficios sociales”.

“La indemnización va a reflejar lo que es estricta y técnicamente el salario. Todos aquellos ítems que no son salario no van a estar reflejadas en la cuenta indemnizatoria”, cerró el parlamentario salteño.

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