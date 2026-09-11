Royon confirmó su voto: “Hay que modernizar el marco laboral”

La senadora nacional de Primero los Salteños, Flavia Royon, confirmó su voto a favor de la reforma laboral que impulsa el Gobierno, al tiempo que hizo votos para tener “un buen debate” en el recinto.

“Es una reforma importante para la Argentina y es importante que se de en esta casa, en este ámbito, en democracia”, ponderó al exsecretaria de Energía de la Nación.

Tras ratificar que acompañará el proyecto general, explicó que “necesitamos modernizar nuestro marco laboral”.

🏛️ Flavia Royon confirmó: “Hay que modernizar el marco laboral”



💬 La exfuncionaria de Alberto Fernández y actual senadora nacional por la provincia de Salta irá alineada con el Gobierno. Dijo que “es una reforma importante para la Argentina”.



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“Tenemos que reconocer los temas de informalidad, esta reforma nos permite más dinamismo, negociaciones actualizadas, ya que tenemos convenidos de los años 70”, describió Royon.

Además, deslizó que “hay muchas cosas que en la práctica ya suceden, el banco de horas por ejemplo se da en muchos sectores; convenios con empresas” y una “realidad adaptada a la tecnologías”.