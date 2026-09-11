Kicillof contra la reforma laboral: “Están en juego los derechos de los trabajadores”

El gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó duramente la reforma laboral que se debate en el Congreso y advirtió por los perjuicios para la clase trabajadora.

Mientras participaba de la movilización en rechazo al proyecto de modernización laboral, Kicillof expresó: “Estamos rodeados de una multitud que está haciendo lo que hay que hacer; manifestarse para expresar que están en juego los derechos de los trabajadores”.

“Es mentira que esta sea una ley que ayude a los trabajadores informales y a los que están en peores condiciones”, advirtió, y ahondó: “Es el mismo proyecto de Martínez de Hoz, si se ponen en juego las indemnizaciones, las horas extras y las vacaciones, es decir, todo lo que se fue construyendo a lo largo del tiempo, no va a mejorar la situación de ningún trabajador”.

En declaraciones a Radio Con Vos, el mandatario provincial consideró que “quienes promueven esta ley nos dicen que el problema de nuestro país es que es muy caro despedir trabajadores”.

Pero aclaró: “Deberían explicárselo a los 296 mil despedidos en los últimos dos años por responsabilidad de Javier Milei. Los despidos, las suspensiones, la pérdida de empleo y del salario no están vinculados a las leyes laborales, sino a la política económica”.

“La evidencia y la experiencia, tanto internacional como la de nuestro país, demuestran que la legislación laboral no crea ni destruye empleo. De hecho, en el momento que más empleo se creó en la Argentina después de la crisis de 2001, con los gobiernos de Néstor y Cristina, el ciclo empezó con doble indemnización y ningún empleador tuvo miedo de contratar”, contrapuso.

Antes de finalizar, alertó que “hay mucho engaño” porque “han dicho que si se aprueba la ley los trabajadores podrán hablar con sus patrones y ser libres de tomarse vacaciones cuando más lo deseen”.

“Son unos estafadores, en una relación asimétrica, el que va a decidir es el empleador, que es el que tiene más fuerza. Vienen a desordenar la vida de muchas familias, los padres van a tener que estar laburando mientras sus hijos estén de vacaciones”, subrayó Kicillof.