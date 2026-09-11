viernes 11 de septiembre de 2026 - Edición Nº4556

Política | 11 feb 2026

Reforma laboral

“Del otro lado tenemos esto”: El mensaje de Milei tras el caos afuera del Congreso

El Presidente arremetió contra “los catadores de modales”, luego del escándalo que protagonizó un grupo minúsculo demanifestantes, con bombas molotov arrojadas contra efectivos policiales.

Desmadres en los alrededores del Congreso.
TAGS: JAVIER MILEI, REFORMA LABORAL, VIOLENCIA

El presidente Javier Milei se pronunció a través de sus redes sociales para cuestionar la violencia ocurrida en los alrededores del Congreso, mientras se debate el proyecto de reforma laboral.

“A los catadores de modales y formas habría que recordarles que del otro lado tenemos esto”, apuntó Milei en, en alusión al grupo de manifestantes que armó y arrojó bombas molotov contra efectivos policiales.

En su cuenta de X, Milei deslizó: “Campeones de plumas cobardes ya que frente al mal callan y al que da la pelea, si no usa sus formitas fracasadas, pegan”.

La manifestación convocada contra la ley de modernización laboral, finalizó intempestivamente con una serie de desmanes, disturbios y serios incidentes.

Desde el Gobierno aseguraron qUe se trataba de “decenas de manifestantes de grupos de izquierda”.

En cuanto al debate de la iniciativa en la Cámara alta, se prevé una jornada maratónica y la votación sería cerca de la medianoche.

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