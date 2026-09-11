Política | 11 feb 2026
Senado
Sigue el debate de la reforma laboral y el oficialismo palpita la media sanción
Tras una jornada caótica en los alrededores del Congreso, La Libertad Avanza se entusiasma con alcanzar la aprobación cerca de la medianoche. Expectativa por los votos que obtenga el proyecto de cara al tratamiento venidero en Diputados.
Tras nueve horas de debate, continúa el debate de la reforma laboral en la Cámara de Senadores y La Libertad Avanza asegura tener los votos para la media sanción.
La sesión transcurre con múltiples intervenciones y extensos discursos, que culminarán con la palabra de los respectivos jefes de bloque.
Si bien no existe un horario preciso para la votación, en el oficialismo estiman que será a la medianoche o en las primeras horas de la madrugada. Primero se pondrá en consideración el tratamiento general y luego se avanzará con el articulado.
Desde que el proyecto tuvo dictamen de comisión, LLA se mostró confiado se reunir los votos suficientes, a partir del apoyo de aliados como el PRO y la UCR, entre otros.
👮🏽♂️👮🏽♀️ Violencia desmedida frente al Congreso: Bombas molotov, piedrazos y ¿pasividad policial?— ANDigital (@ANDigitalOK) February 11, 2026
🔥 La manifestación terminó en desmadre cuando un grupo minúsculo de vándalos irrumpió sorpresivamente y atacó a los efectivos, que respondieron lanzándoles agua.
💬 La ministra de… pic.twitter.com/0xF1JmUFv4
Incluso, hay senadores de provincias peronistas que votarían a favor. Los más entusiastas en el oficialismo creen que llegarán a las 44 voluntades.
El número que podría ser leído como un espaldarazo de cara a la discusión en Diputados.
A lo largo de la jornada, la tensión se produjo en las inmediaciones del Congreso. Una vez finalizada la movilización de la CGT, grupos minoritarios irrumpieron con bombas molotov, piedras y otros proyectos para enfrentarse con la policía.
El Gobierno atribuyó el caso a miembros de agrupaciones “de izquierda” y confirmó una serie de detenciones para dar por cerrado el escándalo.