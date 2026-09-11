Sigue el debate de la reforma laboral y el oficialismo palpita la media sanción

Tras nueve horas de debate, continúa el debate de la reforma laboral en la Cámara de Senadores y La Libertad Avanza asegura tener los votos para la media sanción.

La sesión transcurre con múltiples intervenciones y extensos discursos, que culminarán con la palabra de los respectivos jefes de bloque.

Si bien no existe un horario preciso para la votación, en el oficialismo estiman que será a la medianoche o en las primeras horas de la madrugada. Primero se pondrá en consideración el tratamiento general y luego se avanzará con el articulado.

Desde que el proyecto tuvo dictamen de comisión, LLA se mostró confiado se reunir los votos suficientes, a partir del apoyo de aliados como el PRO y la UCR, entre otros.

👮🏽‍♂️👮🏽‍♀️ Violencia desmedida frente al Congreso: Bombas molotov, piedrazos y ¿pasividad policial?



🔥 La manifestación terminó en desmadre cuando un grupo minúsculo de vándalos irrumpió sorpresivamente y atacó a los efectivos, que respondieron lanzándoles agua.



💬 La ministra de… pic.twitter.com/0xF1JmUFv4 — ANDigital (@ANDigitalOK) February 11, 2026

Incluso, hay senadores de provincias peronistas que votarían a favor. Los más entusiastas en el oficialismo creen que llegarán a las 44 voluntades.

El número que podría ser leído como un espaldarazo de cara a la discusión en Diputados.

A lo largo de la jornada, la tensión se produjo en las inmediaciones del Congreso. Una vez finalizada la movilización de la CGT, grupos minoritarios irrumpieron con bombas molotov, piedras y otros proyectos para enfrentarse con la policía.

El Gobierno atribuyó el caso a miembros de agrupaciones “de izquierda” y confirmó una serie de detenciones para dar por cerrado el escándalo.