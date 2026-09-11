Por la ciudad sin pulmotor: la Vela ardió en el patio del Konex

La Vela Puerca volvió a presentarse en la Ciudad de Buenos Aires con dos noches a sala llena en el patio de Ciudad Cultural Konex.

La banda uruguaya regresó a Sarmiento 3131, donde ya son todo un clásico del verano en el distrito porteño. Y con entradas agotadas en ambas fechas, continúan festejando sus 30 años de trayectoria.

Tras su paso por la cancha de Ferro, los fans porteños esperaban con entusiasmo estos conciertos en la Capital Federal, consolidando al Konex como uno de los escenarios elegidos dentro de este ciclo de celebraciones.

Las presentaciones se integran al recorrido que el grupo viene realizando como parte de este importante trigésimo aniversario. Ambas noches se apoyaron en un repertorio que abarcó todos los momentos de la discografía de La Vela, reflejando un presente activo y una propuesta que se mantiene vigente.

Fueron dos shows consecutivos que se inscriben dentro de un festejo en movimiento, que continúa ampliándose con cada nueva fecha.

En paralelo a su paso por Buenos Aires, La Vela Puerca sigue sumando hitos a esta celebración. El pasado jueves 29 de enero, la banda se presentó en “Canelones Suena Bien”, en Atlántida, Uruguay, frente a más de 60 mil personas que vibraron frente al mar en un escenario natural que ya forma parte de la historia del festival.

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Muchísimas gracias!!!

Llenos de vida, llenos de magia en #CanelonesSuenaBien⚡️!!!⁰⁰La historia sigue y la fiesta también!

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Festejar para sobrevivir#lavelapuerca #lavelapuerca30 #lvp30

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El paso por el Konex se suma a un escenario más que acompaña esta celebración, consolidando la continuidad del proyecto y su presencia sostenida dentro del rock latinoamericano.

Dos noches atravesadas por la emoción y la comunión con el público, que reafirma que no se trata solo de 30 años de música, sino de un sentimiento que se transmite de generación en generación.

Cabe destacar que para el mes de marzo volverán a Buenos Aires a reencontrarse cara a cara con el público, en una gira barrial que incluye Auditorio Oeste, Auditorio Sur y Teatro Flores. Pero antes, este sábao 14 dirán presente en el Cosquín Rock en el Aeródromo Santa María de Punilla.

Y en mayo, serán parte del Festival Argentina V en España, con tres fechas consecutivas en el Malaga Forum, Poble Espanyol de Barcelona y el Auto Cine de Madrid.