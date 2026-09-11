Moderado entusiasmo de Macri por la reforma laboral: “Es solo un paso”

El expresidente de la Nación, Mauricio Macri, celebró con cautela la media sanción de la ley de reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei y pidió ir por más.

“Después de años en los que luchamos por cambios profundos en las leyes de trabajo, la votación de hoy logró dar un paso adelante en la dirección correcta”, evaluó el titular del PRO.

Después de años en los que luchamos por cambios profundos en las leyes de trabajo, la votación de hoy logró dar un paso adelante en la dirección correcta. El trabajo es un tema fundamental para destrabar la energía y el talento que tienen los argentinos. Pero lo que pasó hoy es… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) February 12, 2026

En este sentido, sostuvo a través de un posteo en redes sociales que “el trabajo es un tema fundamental para destrabar la energía y el talento que tienen los argentinos”.

“Pero lo que pasó hoy es solo un paso: hay que seguir trabajando fuerte para impulsar nuevas reformas que transformen la legislación laboral en una normativa mucho más moderna, que les dé futuro a todos los jóvenes y que se adapte a esta época sin igual”, completó Macri.