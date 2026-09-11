Una familia necesita más de $ 1.360.229 por mes para no caer en la pobreza

El INDEC dio a conocer este jueves el dato de la canasta básica de enero, que marcó un abrupto salto en línea con la inflación del período.

La valorización mensual arrojó que la canasta básica total aumentó un 3,9 % en el primer mes del año.

La cifra se ubicó por encima de la suba de precios de enero, que fue del 2,9 %, con un sensible incremento de los alimentos y bebidas.

Asimismo, el acumulado interanual de la canasta básica escaló a 31,6 %.

De esta manera, una familia de cuatro integrantes –dos adultos y dos menores- necesitó $1.360.229 para superar el umbral de la pobreza.

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La canasta básica alimentaria y total aumentaron 5,8% y 3,9% en enero de 2026 con relación a diciembre, respectivamente, y 37,6% y 31,6% interanual https://t.co/ll4YeLKGdB pic.twitter.com/QxfzISdBAl — INDEC Argentina (@INDECArgentina) February 12, 2026

La canasta básica es un conjunto de productos alimenticios y no alimenticios que cubren las necesidades mínimas de una persona o familia para vivir dignamente durante un período determinado (un mes). Estos productos son considerados esenciales para la supervivencia y el bienestar.

La canasta básica alimentaria se determina tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto, entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades. Se valoriza mensualmente con los precios relevados por el índice de precios al consumidor del Gran Buenos Aires.

Para determinar la canasta básica total se amplía la canasta básica alimentaria, considerando los bienes y servicios no alimentarios.

La estimación se obtiene mediante la aplicación del coeficiente de Engel, definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia.