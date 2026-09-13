La Confederación General del Trabajo (CGT) informó que el paro general de este jueves tuvo un “enorme acatamiento” con más del “90 % de la actividad” pausada.

El balance fue compartido en conferencia de prensa por el triunviro Jorge Sola, quien en primer término se refirió al drama de la creciente desocupación.

“Nos solidarizamos con todos los trabajadores que están perdiendo su trabajo”, reflexionó, y extendió la referencia a “los compañeros de Fate”, tras el cimbronazo que significó el despido de 920 trabajadores esta semana.

✅ “Enorme acatamiento” al paro general: La CGT reportó “más del 90 % de la actividad detenida”



💬 El triunviro @JorgePinoSola compartió un balance de la medida de fuerza y reiteró sus cuestionamientos al proyecto de reforma laboral que se debate en Diputados. “Retrocede 100… pic.twitter.com/8d7t0mIh26 — ANDigital (@ANDigitalOK) February 19, 2026

En ese sentido, el secretario general de la central obrera alertó por el “rompimiento del tejido social”.

Respecto a la medida de fuerza, Sola confirmó que “la huelga ha sido de un enorme acatamiento”, y precisó: “Más de un 90% de la actividad detenida”.

Antes de finalizar su alocución, objetó el proyecto de reforma laboral que debate la Cámara de Diputados de la Nación y podría aprobarse en las próximas horas.

“Cuesta llamar modernización a lo que retrocede 100 años”, sentenció Sola.