Cayó en San Isidro el padre de los líderes de “La Banda del Millón”

La DDI San Isidro aprehendió a un hombre de 47 años, señalado como pieza clave en la estructura de apoyo de la organización criminal conocida como “La Banda del Millón”, en el marco de una causa por robo a una vivienda ocurrido en Martínez.

El detenido fue identificado como Hugo David Castillo, titular registral de un Ford Focus dominio AC-535-EG, vehículo que —según la pesquisa— fue utilizado en el hecho. Durante el procedimiento también se secuestraron un teléfono celular, un destornillador tipo palanca, un par de medias presuntamente utilizadas como guantes y un binocular.

La causa se originó el 29 de noviembre de 2025, a raíz de un llamado al 911 que alertó sobre un robo en una vivienda de calle Entre Ríos al 1700, en Martínez. La víctima, María Josefina Falcón (45), denunció que autores ignorados, tras forzar una puerta y una caja fuerte, sustrajeron dinero en efectivo en pesos y dólares durante su ausencia.

A partir del análisis de cámaras de seguridad y del sistema LPR, personal de la DDI logró individualizar un Ford Focus gris que se movilizaba sin dominios colocados al momento del ilícito. Mediante tareas de campo se estableció que el rodado estaba vinculado al dominio AC535EG y se encontraba en el barrio La Cava, en San Isidro.

Con esa información, los investigadores montaron un punto de observación encubierto sobre el vehículo, estacionado frente a departamentos del asentamiento. Al momento en que Castillo intentó abordar el rodado, fue interceptado y aprehendido.

Interiorizado el Ministerio Público Fiscal, avaló lo actuado y dispuso un allanamiento de urgencia en un domicilio de la calle Arregui 3360, en Tortuguitas, el cual arrojó resultado negativo.

🚔 Efectivos de la DDI San Isidro aprehendieron a un hombre de 47 años, el padre de los jóvenes líderes de la organización criminal “La Banda del Millón”.



🚘 Fue en el marco de una causa por robo a una vivienda ocurrido en la localidad de Martínez, ya que el detenido… pic.twitter.com/90MlAcZxz9 — ANDigital (@ANDigitalOK) February 26, 2026

La investigación determinó que el aprehendido es padre de Hugo Isaías Castillo San Martín y Elián Castillo San Martín, actualmente internos en la Unidad Penitenciaria N° 9 de La Plata y sindicados como líderes de la organización conocida como “La Banda del Millón”.

Según fuentes del caso, Hugo David Castillo posee un amplio prontuario por delitos contra la propiedad y las personas, con períodos de detención entre 2011 y 2020. Los investigadores sostienen que cumplía un rol fundamental en el favorecimiento real y personal de sus hijos, facilitando apoyo logístico y maniobras de ocultamiento.

Incluso se estableció que, junto a su pareja Verónica Alejandra San Martín Marín, habría colaborado en el resguardo de Hugo Isaías Castillo San Martín cuando se encontraba prófugo por el homicidio del empresario Jorge De Marco, alojándolo en una finca familiar en Tortuguitas y facilitando su posterior salida hacia Chile.

Resta indicar que la causa continúa su curso mientras se profundizan las líneas investigativas sobre la estructura y el alcance operativo de la organización.