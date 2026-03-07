Adorni apuntó contra los “eternos enemigos de la Argentina”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participaron este viernes de la inauguración de una nueva línea de molienda de la exportadora Louis Dreyfus Company (LDC) en la localidad santafesina de Timbúes, donde destacaron el rol de los productores industriales al decir que “son una parte esencial del futuro del país”.

Acompañado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la diputada nacional Romina Diez; y las principales autoridades de la empresa, Adorni afirmó que “esta inauguración desmonta varios mitos instalados por los eternos enemigos de la Argentina que buscan por todos los medios impedir nuestro crecimiento”.

Resaltó que se trata de una “planta altamente especializada tanto en su nivel de maquinaria como en la tecnificación de su personal”, con una “gran capacidad de incorporar valor”.

“Este Gobierno tiene muy claro que el sostén del país es precisamente el sector privado. Nuestra función como gobierno es quitarles los yunques impositivos y regulatorios que cargan a sus espaldas para que puedan desplegar todo su potencial”, enfatizó el ministro coordinador.

Adorni remarcó que la iniciativa permitirá crear nuevos puestos de trabajo y ampliar el procesamiento de semillas en tres mil toneladas diarias adicionales, lo que va a “generar diversificación productiva al incorporar líneas para la molienda y nuevos cultivos”.

“Esto va a potenciar el complejo agroexportador del Gran Rosario, el más grande del mundo, y va a beneficiar principalmente a las pymes y a todos los pueblos de la región”, subrayó.

“El Gobierno del presidente Milei estabilizó la economía y bajó fuertemente impuestos, y todo ese esfuerzo ya se refleja en resultados concretos”, señaló el funcionario. En ese sentido, detalló que en 2025 se registró un récord de cantidades exportadas para el sector agroindustrial y aseguró que “con los incentivos correctos y la baja de impuestos, todo el complejo agroindustrial y agroexportador produce cada vez más”.

A su vez, Adorni se refirió a la apertura del primer sobre de la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, ruta fluvial que concentra el 80 % de las exportaciones.

“Tras años de falta de inversión, esta nueva licitación va a permitir que, gracias a la participación privada, en pocos años veamos circulando buques de gran tamaño al tope de su carga, lo que va a incrementar los flujos de mercadería a menores costos”, celebró.

Participaron también de la actividad Juan José Blanchard, COO del Grupo y Head de Latinoámerica y de LDC; Luis Zubizarreta, director regional de Asuntos Institucionales; Fernando Correa, head regional de Oleaginosas; Juan García Fuentes, head regional de Cereales.