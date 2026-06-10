Experiencia inmersiva recrea en el Palacio Barolo “La pelea del siglo”

El viernes 6 y sábado 7 de marzo, a las 20.30 horas, se presentará en el Espacio Barolo —ubicado en el piso 16 de la torre del Palacio Barolo— 17 segundos, una obra de Emilio Firpo dirigida por Judit Gutiérrez y Marina Dousdebes, con producción ejecutiva de Juan Manuel Romero.

Las funciones especiales 2026 se realizarán en este entorno único que propone una experiencia teatral inmersiva dentro de uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires.

En escena actúa Emilio Firpo, en una propuesta que reúne teatro y boxeo y que se entrelaza con un momento histórico del Palacio Barolo: la cobertura de la “Pelea del Siglo” entre Dempsey y Firpo.

Durante 45 minutos conviven el ring del Polo Ground de New York y una sala velatoria donde Luis Ángel Firpo, el “Torito de las Pampas”, se despide de un primo —casi un hermano— con quien perdió contacto tras alcanzar la fama.

Lo público y lo privado, el brillo y la oscuridad de una vida atravesada por el éxito se despliegan en una composición profundamente humana, atravesada por el humor y la emoción. La obra propone un cruce singular entre memoria histórica y relato íntimo, integrando escenografía, luces y vestuario a cargo de Nosotres Teatro Independiente.

La experiencia incluye una copa de vino degustación y un 15% de descuento en la visita guiada al Palacio Barolo, invitando al público a completar la propuesta teatral con un recorrido por el edificio que enmarca la historia.

