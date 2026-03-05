La mística de “Radio Bangkok” sobrevoló nuevamente el aire de la Rock&Pop

La FM Rock&Pop vivió este miércoles un emotivo momento cuando el mítico conductor Lalo Mir visitó a Bobby Flores en su ciclo Sería peor si lloviera, transportando el estudio a los días de Aquí Radio Bangkok, el exitoso ciclo radial que condujeran entre abril de 1987 y septiembre de 1989 junto a Douglas Vinci (fallecido el año pasado).

Desde el vamos, los conductores mantuvieron una charla sobre música, el rock de los 80s y las bandas y reductos musicales del under que caracterizaron a la Ciudad de Buenos Aires.

Además, hicieron un análisis de cómo la radio mutó de sus orígenes, donde el locutor hablaba con su audiencia, al crecimiento masivo del streaming actual, donde esta prefiere escuchar a personas hablando entre ellas.

“Estamos en un momento donde no se le habla mucho al público en la radio... hablamos entre nosotros y la gente mira cómo hablamos. Muchas veces está tan pegada a la imagen el que está transmitiendo, que hace referencia a lo que está viendo sin conectar con el que está escuchando. Decir lo que estás viendo es una redundancia... Nos estamos olvidando un poco de la gente”, reflexionó Mir.

En tanto, Flores advirtió por el abuso de la Inteligencia Artificial entre los jóvenes, citando la frase celebre del comediante estadounidense Jerry Seinfeld: “Hemos sido lo suficientemente inteligentes como para inventarla, somos lo suficientemente bobos como para necesitarla y somos lo suficientemente estúpidos como para no saber si hicimos lo correcto”.

“Me encuentro con gente muy joven y les digo ‘¿Qué es eso que pusiste? ¿Frank Zappa?’ y me dicen ‘Ah, no, yo no había nacido’. ¡Y vos lo mirás! ¿Vos te creés que yo a Sócrates lo conocí, boludo?”, contrastó.

Y su compañero sentenció: “Hay poca pulsión, poco interés por la lectura, la investigación, la ciencia, por todo lo que lleve un esfuerzo personal. Todo lo que no está acá en la pantalla del teléfono, no existe”

