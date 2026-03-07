Álvaro de Luna vuelve con “Dime dónde estás”

Álvaro de Luna vuelve este 2026 por todo lo alto. “Dime dónde estás” es la carta de presentación de su nuevo disco Azulejos, que verá la luz después del verano español.

Una canción de pop rock anglo sólida, directa y contundente. Una gran canción que nos muestra a un artista y autor en su mejor momento compositivo mostrando sus influencias de una forma rotunda, bajo la impecable producción de Paco Salazar.

Una vez más somos partícipes de la capacidad de Álvaro de Luna para hacer canciones redondas, con un discurso tanto a nivel sonido como de textos inconfundibles.

Álvaro deja atrás una etapa para dar forma a una nueva identidad artística, más honesta y definida, con la que busca expandir su universo y conectar con la audiencia desde un lugar real y sin artificios. Este nuevo proyecto habla de emociones desde la honestidad y la vulnerabilidad.