Adorni aseguró que el peronismo “ya no tiene fuerza”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró que Argentina está “ante un verdadero cambio de época” de la mano de la presidencia de Javier Milei.

En el marco de la apertura de Argentina Week, el funcionario expresó desde el Consulado argentino en la ciudad de Nueva York que “como Gobierno, hemos hecho cosas que hace pocos años parecían imposibles, y en la mayoría de los países del mundo aún son imposibles”.

“Hicimos un ajuste de 30 % del gasto público. Sostuvimos el superávit fiscal y financiero durante dos años. Eliminamos o modificamos cerca de 15 mil regulaciones que distorsionaban nuestros distintos mercados”, enumeró.

Del mismo modo, el titular de la mesa ministerial consignó que “aprobamos el primer Presupuesto nacional sin déficit fiscal libre de default de los últimos 100 años. Aprobamos una reforma laboral que teníamos pendiente hace 50 años, el acuerdo con la Unión Europea, cuyas negociaciones comenzaron hace 27 años y el acuerdo con Estados Unidos que el peronismo rechazó irresponsablemente hace más de 20 años”.

“Apuntamos a que el 2026 sea el año en el que Argentina más crezca de los últimos 20 años. La sociedad eligió este camino de reforma económica radical en el año 2023. Lo ratificó con una amplia mayoría en las elecciones de medio término hace pocos meses. Y nos dio el mandato y la fuerza parlamentaria para que este cambio de rumbo sea definitivo”, exclamó.

Así las cosas, puso de relieve que “el Presidente ganó las elecciones prometiendo un ajuste del Estado, y lo hizo. Prometió bajar la inflación, y lo hizo. Prometió poner orden en las calles y lo hizo. Honramos nuestro contrato electoral y planeamos seguir haciéndolo”.

“Desde hace décadas que el peronismo no tenía tan poco poder parlamentario. Por primera vez desde 1989 perdieron la primera minoría en la Cámara Baja. Y la última vez que tuvieron tan pocos senadores fue en 1993. Esto significa que ya no tienen la fuerza para llevar a cabo los intentos de desestabilización que vimos, o que atravesamos durante el año pasado”, aseveró.

En el marco de la Argentina Week 2026, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, participó de la recepción de bienvenida realizada en el Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Nueva York.



En otro tramo de su mensaje, recalcó: “Tenemos una esperanza bien fundada de que llegaremos a las elecciones del 27 con un país pujante, que crece, y con una sociedad que disfruta y reconoce ese crecimiento. Esto recién empieza. Por eso digo que estamos ante una tormenta perfecta para que haya una revolución económica en la República Argentina”.

“Argentina está pasando muy rápido de ser tierra arrasada a convertirse en tierra de oportunidades. Hay que echarle manos a la obra”, remató.