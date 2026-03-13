Nerdkids vuelve a La Plata, la ciudad donde todo comenzó

El regreso de Nerdkids a La Plata ya tiene fecha y entradas a la venta. Será su primera presentación en la ciudad que los vio nacer, después de casi dos décadas.

El grupo viene de agotar localidades en el Teatro Vorterix y ahora anunció el show en la capital bonaerense el sábado 25 de abril a las 20 horas en Ciudad de Gatos (17 y 71).

La fecha coincide, además, con los 20 años del lanzamiento del videoclip de “Tu estilo es un Free Pass”, grabado en colaboración con Ale Sergi de Miranda!.

El grupo —integrado por Sole Lynn, Mister Mön, Aquiles y los hermanos Cassano— se formó en La Plata a principios de 1999 y hoy vuelve a los escenarios con la misma formación original de hace casi 30 años.

“Después de 16 años, volvimos a encontrarnos. Volvimos a tocar juntos, a compartir escenario, miradas, recuerdos y una historia que nunca dejó de vivir”, expresaron los músicos al cierre de 2025.

Y destacaron que “celebrar los 20 años de Bubbleglam fue mucho más que un show. Fue reencontrarnos con el público, con cada canción, y con una parte de nosotros que estaba esperando este momento”.

“Lo que se vivió en Vorterix en octubre fue profundamente emotivo. Un abrazo colectivo. Un viaje al pasado que se hizo presente y quedó guardado en el corazón para siempre”, completaron.

Y ahora, en una noche que será para el recuerdo, Nerdkids regresa a la ciudad donde todo comenzó para protagonizar un reencuentro largamente esperado.